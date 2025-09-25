كاتب صحفي: الاستثمارات الإماراتية في مصر تقفز من 6 مليارات إلى أكثر من 50 مليار دولار

تحدث الكاتب الصحفي المصري نبيل عطا مدير تحرير صحيفة الخليج الإماراتية، عن الوضع الاقتصادي في مصر كما يُنظر إليه من الخارج، مستعرضًا بالأرقام والمشروعات صورة الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

نمو الاستثمارات الإماراتية

وأضاف عطا، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الاقتصاد المصري شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، مستشهدًا بنمو الاستثمارات الإماراتية في مصر والتي قفزت من 6 إلى 8 مليارات دولار قبل عام 2010 إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار حاليًا، إلى جانب وجود 2000 شركة إماراتية تعمل داخل مصر.

وأشار إلى مشروع "رأس الحكمة" الذي وصفه بأنه أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، بقيمة 35 مليار دولار، مع استثمارات متوقعة تصل إلى 150 مليار دولار، وبمساحة 170 مليون متر مربع، ويشمل إنشاء مطار دولي ومنطقة حرة وموانئ لليخوت العالمية.