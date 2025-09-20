قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

كهرباء مطروح: قطع التيار عن رأس الحكمة والمستشفى لمدة 5 ساعات

قطع التيار الكهربائي عن رأس الحكمة والمستشفى
قطع التيار الكهربائي عن رأس الحكمة والمستشفى
ايمن محمود

أعلنت محافظة مطروح، في  بيان رسمى، فصل التيار الكهربي فى بعض المناطق والتجمعات السكنية بمدينة مرسى مطروح.

  وأعلنت محافظة مطروح أنه نظرا لقيام الشركة  المصرية لنقل الكهرباء بإجراء الصيانة على محطة محولات فوكة.

يرجى العلم بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربي اليوم، السبت ٢٠٢٥/٩/٢٠، بداية من الساعة ٩صباحا وحتى  ٢ ظهرا.

وأضاف البيان أن الأماكن المتأثرة هي روافع المياه برأس الحكمة، ومستشفى رأس الحكمة، ورأس الحكمة البلد وتوابعها.

 من ناحية أخرى وفى وقت سابق، تابعت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فعاليات البرنامج التدريبي “صقل مهارات الذكاء الاصطناعي والتوعية بالأمن السيبراني” لمعلمي الحاسب الآلي، والتي تأتي ضمن الحزم التدريبية التي يتم تنظيمها تحت اشراف إدارة التدريب وبالتنسيق والتعاون مع توجيه عام الحاسب الآلي.

جاء ذلك  بقاعة التدريب بمدرسة المعناوي الإعدادية بنين، بحضور  لمياء سعيد، مدير إدارة التدريب، وعبدالشافي، موجه عام الحاسب.

وهنأت وكيل الوزارة المتدربين بقرب انطلاق العام الدراسي الجديد، ثم أكدت لهم ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المحتوي التدريبي بورشة العمل لصقل مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي وتوعية الطلاب بالأمن السيبراني وتبصيرهم بالتحديات التي تواجه الوطن في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي تسود العالم في الوقت الحالي.

وأكدت  أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصًا من تعليم مطروح علي تنفيذ توجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، مشيدة بالمجهودات المثمرة والعطاءات المتميزة لإدارة التدريب طوال المرحلة الماضية، بقيادة لمياء سعيد حفني وفريق العمل المعاون، مثمنة التنظيم الجيد لمجموعة من البرامج التدريبية الإيجابية خلال الإجازة الصيفية.

