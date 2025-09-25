قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رجل أعمال مصري: مشروعات العلمين ورأس الحكمة أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار الخليجي

رأس الحكمة
رأس الحكمة
محمد البدوي

قال خالد عبد القادر رجل أعمال مصري مقيم في قطر، إنّ الجالية المصرية في قطر تتميز بقدر عالٍ من الوعي والانتماء، وتدعم بشكل كبير الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

حجم الإنجازات والرؤى السياسية

وأضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الغالبية العظمى من المصريين المقيمين في قطر يرون الأمور بوضوح ويدركون حجم الإنجازات والرؤى السياسية التي تقودها مصر، مشيرًا إلى أن دعمهم لبلدهم نابع من قناعة راسخة، وليس تأثرًا بأي دعاوى مغرضة.

التفكير ووعي بالحقائق

وتابع أن المصريين في الخارج عمومًا، وخاصة في قطر، يتمتعون برقيّ في التفكير ووعي بالحقائق، مؤكدًا أن ما يلمسه شخصيًا في محيطه من الجالية المصرية يدل على وحدة المشاعر والانتماء والدعم المستمر لمصر في مختلف التحديات والمجالات.

وفي حديثه عن العلاقة بين الشعبين المصري والقطري، أشار عبد القادر إلى أن الشعب القطري يحمل مشاعر محبة استثنائية تجاه مصر وشعبها، وهو ما لمسه شخصيًا على مدار عشرين عامًا من الإقامة في قطر.

وأوضح أن العديد من العائلات القطرية أصبحت تفضل قضاء عطلاتها في مصر بدلاً من الوجهات الأوروبية التقليدية مثل لندن وسويسرا، لما يجدونه في مصر من دفء، وأجواء جميلة، ومقومات سياحية فريدة، خاصة في المناطق الساحلية.

أما بشأن مشروعات مصر القومية مثل "العلمين الجديدة" و"رأس الحكمة"، فقد وصفها عبد القادر بأنها تمثل التوجه الاستثماري الأبرز حاليًا، ليس فقط للقطريين، بل للخليجيين بشكل عام، من سعوديين وكويتيين وغيرهم.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتنشيط حركة السياحة. كما شدد على أهمية التنوع في الاستثمارات والزوار، بما يعكس صورة مصر كوجهة مفتوحة لجميع الجنسيات والثقافات.

قطر خالد عبد القادر مصر وقطر رأس الحكمة مشروعات رأس الحكمة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

حريق

إخماد حريق شقة بالطابق الثانى في بنها

المتهم

القبض على سايس تحرش بطفلة في سوهاج

المتهمان

القبض على طفل قاد مركبة تروسيكل بالغربية

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد