رجل أعمال مصري: مشروعات العلمين ورأس الحكمة أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار الخليجي

قال خالد عبد القادر رجل أعمال مصري مقيم في قطر، إنّ الجالية المصرية في قطر تتميز بقدر عالٍ من الوعي والانتماء، وتدعم بشكل كبير الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

حجم الإنجازات والرؤى السياسية

وأضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الغالبية العظمى من المصريين المقيمين في قطر يرون الأمور بوضوح ويدركون حجم الإنجازات والرؤى السياسية التي تقودها مصر، مشيرًا إلى أن دعمهم لبلدهم نابع من قناعة راسخة، وليس تأثرًا بأي دعاوى مغرضة.

التفكير ووعي بالحقائق

وتابع أن المصريين في الخارج عمومًا، وخاصة في قطر، يتمتعون برقيّ في التفكير ووعي بالحقائق، مؤكدًا أن ما يلمسه شخصيًا في محيطه من الجالية المصرية يدل على وحدة المشاعر والانتماء والدعم المستمر لمصر في مختلف التحديات والمجالات.

وفي حديثه عن العلاقة بين الشعبين المصري والقطري، أشار عبد القادر إلى أن الشعب القطري يحمل مشاعر محبة استثنائية تجاه مصر وشعبها، وهو ما لمسه شخصيًا على مدار عشرين عامًا من الإقامة في قطر.

وأوضح أن العديد من العائلات القطرية أصبحت تفضل قضاء عطلاتها في مصر بدلاً من الوجهات الأوروبية التقليدية مثل لندن وسويسرا، لما يجدونه في مصر من دفء، وأجواء جميلة، ومقومات سياحية فريدة، خاصة في المناطق الساحلية.

أما بشأن مشروعات مصر القومية مثل "العلمين الجديدة" و"رأس الحكمة"، فقد وصفها عبد القادر بأنها تمثل التوجه الاستثماري الأبرز حاليًا، ليس فقط للقطريين، بل للخليجيين بشكل عام، من سعوديين وكويتيين وغيرهم.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتنشيط حركة السياحة. كما شدد على أهمية التنوع في الاستثمارات والزوار، بما يعكس صورة مصر كوجهة مفتوحة لجميع الجنسيات والثقافات.