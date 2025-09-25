خالد عبد القادر: مصر وقطر بذلتا مجهودا غير عادي لوقف الحرب في غزة

قال خالد عبد القادر رجل أعمال مصري مقيم في قطر، إنّه يقيم في قطر منذ أكثر من عشرين عامًا، متطرقا، إلى رؤيته لمصر وتطوراتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس بعد نظر القيادة السياسية في التعامل مع التحديات.

وأوضح في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ مصر، منذ عام 2013، شهدت تحولات جذرية في بنيتها التحتية وأمنها القومي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان دائمًا يسبق التحديات بخطوات، فقام بتجهيز الدولة، وتسليح الجيش، وتعزيز القدرات العسكرية، وسط أزمات كبيرة على مختلف الحدود.

وأكد أن الجيش المصري يتميز بأنه من أبناء الوطن، وأن ما يقدمه من تضحيات نابع من حب صادق للبلد وليس لمصالح فردية، مضيفًا: "كل فرد في مجاله يعمل بكل جهده ليُثبت أن مصر دولة كبيرة ومشرفة".

وأعرب عبد القادر عن انبهاره بما يراه من تطور مستمر عند كل زيارة له إلى مصر، مؤكدًا أن البلد تتغير وتتطور بشكل سنوي، وأن الشعب المصري استطاع، إلى جانب قيادته، تجاوز فترات صعبة، متمنيًا أن يكون المستقبل أفضل في ظل هذا الزخم من الإنجازات.

وفي سياق متصل، تناول خالد عبد القادر الموقف المصري من أحداث غزة، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت منذ 7 أكتوبر، وأنها لم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية يومًا.

وقال: "مصر وقطر بذلتا مجهودًا كبيرًا في وقف الحرب، وتقديم الدعم الإنساني واللوجستي، ومصر لم تدخر جهدًا ماديًا أو بشريًا".

المزايدات على موقف مصر

كما أشار إلى أن المزايدات على موقف مصر مرفوضة، سواء من جهات خارجية أو فئات لا تمثل إلا نفسها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل بتناغم واضح بين مؤسساتها، ولديها سياسة واضحة وخريطة طريق موحدة للتعامل مع الأزمات الإقليمية.