ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين عملاقتين تحملان أكثر من 8100 راكب وسائح

استقبل ميناء الإسكندرية ، سفينتين سياحيتين عملاقتين وهما السفينة السياحية Norwegian Viva والسفينة Niew Statendam، في حدث بارز يعكس المكانة المتزايدة لميناء الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية.

وذكر ميناء الإسكندرية، في بيان، أن السفينة Norwegian Viva، القادمة من ميناء سانتوريني اليوناني رست على أرصفة محطة الركاب البحرية وعلى متنها 4554 راكبا بينهم 3234 سائحا، وتتبع الوكيل الملاحي شركة دومينيون للتوكيلات الملاحية وسوف تتجهه إلى ميناء ليماسول القبرصي.. أما السفينة Niew Statendam والقادمة من مالطا، على متنها 3606 ركاب بينهم 2600 سائح، وتتبع الوكيل الملاحي شركة إنشكيب للملاحة ومن المقرر مغادرتها الميناء مساء غد الجمعة متجهة إلى قبرص.

وكان في استقبال السفينتين عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة .

وحرصت هيئة ميناء الاسكندرية على تأمين وصول السفينتين ومرافقتهما منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن لضمان أعلى درجات السلامة.

وتم استقبال الركاب بمعرفة الادارة العامة لحركة الركاب وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، ليبدأوا برنامجهم السياحي لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية .

وتم تقديم عروض فنية مميزة للسائحين والركاب قدمتها فرقة ستورم وهدايا تذكارية ، في إطار حرص الهيئة على تعزيز تجربة السائحين وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية.