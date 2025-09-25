غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر) سيتم تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لعدد 12 برجًا معدنيًا لمسافة 120 مترًا ضمن أعمال محطة وادي النيل، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26/9/2025 وحتى الأحد 28/9/2025، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

ووجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ومنع التكدسات، وتوفير المسارات البديلة لتفادي الازدحام.

وبناءً عليه، خصصت الإدارة العامة للمرور مسارات بديلة لحركة السيارات:

المسار البديل الأول: المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا اتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا اتجاه شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد منطقة الأعمال.

وشدد المحافظ على رئيس حي العجوزة بضرورة تكثيف التواجد الميداني ومنع أية إشغالات بالمسارات البديلة ورفع التعديات .

كما قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث أية تكدسات طوال فترة الأعمال.