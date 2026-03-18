وننسى اللي كان الحلقة 28.. ابنة ياسمين عبد العزيز تطلب طرد كريم فهمي

طرحت منصة شاهد الحلقة 28 من مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها تليفزيونيا.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، أبرزها طلب ابنة ياسمين عبد العزيز ان يترك بدر وظيفته لدي والدتها، وإما ستقوم هي بترك المنزل، فيما أعلنت شيرين رضا عن زواجها من ايهاب فهمي.

فيما طلب إيهاب فهمي من شيرين رضا الزواج، أما كريم فهمي فقال لياسمين عبد العزيز إن قصة حبهما لا يصح ان تكتمل.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.