إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مؤتمر أدباء مصر يعلن اختيار الدكتور مدحت العدل رئيسا لدورته السابعة والثلاثين

مدحت العدل
مدحت العدل
جمال عاشور

أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، اختيار الشاعر والسيناريست الكبير د. مدحت العدل رئيسا للمؤتمر في دورته السابعة والثلاثين، والمقرر انعقادها نهاية العام الحالي.

جاء قرار اختيار العدل خلال الاجتماع الأخير لأمانة المؤتمر، حيث حظي بموافقة أغلبية الأعضاء، وقد تواصل معه اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة الجهة المنظمة للمؤتمر؛ حيث أعرب د. مدحت العدل عن اعتزازه بالمؤتمر، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة في هذا الحدث الكبير.

ووجه العدل الشكر لأعضاء الأمانة العامة للمؤتمر، مشيرا إلى تقديره لاختيارهم إياه لرئاسة هذه الدورة المهمة، وكذلك لاختيارهم عنوان المؤتمر في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ المجتمع المصري وتحولاته المتسارعة، مؤكدا أنه سيعمل مع الأدباء على إنجاح المؤتمر والوصول به إلى المكانة اللائقة بمصر وأدبائها، وبما يعكس عراقة وريادة الدراما المصرية.

وأوضح الشاعر عزت إبراهيم، الأمين العام للمؤتمر أن اختيار د. مدحت العدل يأتي تقديرا لقيمته الكبرى ولارتباطه الوثيق بفنون الأدب والدراما، ولدوره البارز في المجالين الإبداعيين، خصوصا وأن عنوان المؤتمر ومحوره العام يدور حول "الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل"، ويناقش مشكلات ورؤى تطوير صناعة الدراما المصرية، وهو ما يدعم دور المؤتمر ويعكس اهتمامه بالقضايا الثقافية والفنية المعاصرة.

وكانت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، قد استقرت على اسم الأديب الكبير الراحل محمد جبريل ليكون شخصية الدورة المقبلة، وتم اختيار عنوان "الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل" عنوانا رئيسيا لهذه الدورة، ليكون إطارا جامعا لأعمال المؤتمر ونقاشاته، ويهدف المحور إلى تسليط الضوء على قضايا الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، والبحث في التحديات.

وأكد اللواء خالد اللبان أن المؤتمر يعد الفعالية الثقافية الأهم في مجال النشاط الثقافي والأدبي وأنه بمثابة برلمان إبداعي لكتاب مصر وأن الهيئة على استعداد كامل لإنجاح هذه الدورة لاستكمال الدور الثري الذي يلعبه المؤتمر في الحركة الأدبية في مصر.

وأشار الشاعر د. مسعود شومان أن اختيار المؤتمر لهذا العنوان يؤكد حيويته واتصاله بقضايا جوهرية وطرح الأسئلة المهمة حول قضايا الدراما والأدب وسنقدم لهذه الدورة كل الدعم لخروجها بالشكل الذي يليق بمؤتمر عريق.

ومدحت العدل كاتب وشاعر وطبيب مصري، ولد في 13 يناير 1955 بمدينة المنصورة. بعد أن عمل في مجال الطب لمدة 11 عاما، قرر أن يتجه إلى عالم الفن، مختارا طريق الكتابة والإبداع، حيث قدم العديد من السيناريوهات والأغاني الثرية.

شارك في كتابة حوار فيلم "آيس كريم في جليم" عام 1992 وألف أغانيه، وهو الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في عدة أفلام أخرى مع المخرج خيري بشارة مثل "أمريكا شيكا بيكا"، إلى جانب عدد من الأفلام السينمائية البارزة منها: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "شورت وفانلة وكاب"، "همام في أمستردام"، و"الديلر". كما ألف عددا من الأغاني لنجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وهو ينتمي إلى عائلة فنية تركت بصمات واضحة في الحقل الفني.

كتب العدل كلمات أغنيات لعدد من المطربين الكبار، من بينهم: عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد منير، وسميرة سعيد. وصدر له ثلاثة دواوين شعرية هي: "رصيف نمرة خمسة" 2014، "شبرا مصر" 2017، و"فوضى المشاعر" 2021. ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

عزت إبراهيم
وعزت محمد إبراهيم عطا الله، شاعر عامية وكاتب وأديب وعضو اتحاد كتاب مصر، ولد في 23 ديسمبر 1964 بالشرقية. انتخب أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين في 28 يوليو 2025. صدر له عدة دواوين شعرية منها بنحب موت الحياة 1999، حاجات مفقودة كتير 2000، مشهد قديم 2002، الروح اللي طلعت النهارده 2004، وأوضتين وصالة 2023. وفي أدب الطفل قدّم أعمالا مثل كوخ صغير وشجرة كبيرة 2006 وحكايات في محبة مصر 2016، إيد واحدة 2011، أرض الشمس 2017، وله نص مسرحي بعنوان الحلبة الخضراء 2009.

نال عزت إبراهيم، عدة جوائز منها جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة في الشعر العامي 1999 وجائزة مجلة النصر في أدب الطفل 2003. وشغل مناصب تحريرية وثقافية بارزة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأسهم في تأسيس المحتوى الثقافي لموقع الهيئة وإدارة مشروعات كبرى مثل "المليون قارئ" و"كشك كتابك"، وشارك في إعداد فعاليات ثقافية كبرى مثل مؤتمر أدباء مصر ومحكى القلعة ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.

مؤتمر أدباء مصر مدحت العدل اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

