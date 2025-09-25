قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
فن وثقافة

عشان محدش يتعدي.. أحمد سعد يروج لأحدث أغانيه

أحمد سعد
أحمد سعد
تقى الجيزاوي

روج أحمد سعد لأحدث أغانيه الذى من المقرر طرحها اليوم على قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وشارك احمد سعد جمهوره بفيديو طريف عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري مازح فيه جمهوره ، قائلا: “تعبان جدًا وعندي برد جامد أوي، وهنزل أغنية كمان ساعة ، ساعة ونص، أوعى حد يسمعها عشان هيتعدي”.

أحمد سعد - شفتشي

وكان أطلق  أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".

كلمات أغنية شفتشي

الله .. مانا حلو وعادي أهو

الله 

ما طلعت أنا هادي أهو

الله

دا انا رايق خالص أهو

يا تري

إيه جديد حاصل هناهو؟

الله

دانا دمي خفيف أهو

 الله

البوز والهم اختفوا

أها… 

كات فين المشكلة

لا دي واضحة

باينة زي الشمس ف عز الظهر أهو 

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي

مين لما اختفي؟

راحت الشحتفة 

ورحعنا لأيام الدلع والهنا والفرفشة

ها؟

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي

مين لما اختفي؟

راحت الشحتفة 

ورجعنا لايام الدلع والهنا والفرفشة.

