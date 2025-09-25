قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد
ابنة الفنان صلاح ذو الفقار: والدي جمع بين الحزم والحنان وكان يتابع تفاصيل حياتنا اليومية
فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية
في مجموعة العشرين.. وزير الخارجية يطالب بإصلاح اقتصادي عالمي ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين
الفضة تسجل أعلى مستوى في 14 عاما.. وتتجه نحو 50 دولارا للأوقية
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
توك شو

متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية

عبد الخالق صلاح

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إنّ إسرائيل تستمر في عدوانها على قطاع غزة وتشريد الشعب الفلسطيني رغم الاعترافات الدولية الأخيرة بالدولة الفلسطينية والتوصيات التي صدرت حول القضية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ذلك يعود إلى الدعم الأمريكي غير المحدود الذي تشكله الولايات المتحدة غطاءً لنتنياهو وحربه.

وتابع، أنّ الإدارة الأمريكية دعمت نتنياهو بالمال والسلاح، مما أتاح له الاستمرار في حربه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، رغم عزلة إسرائيل المتزايدة على الصعيد الدولي.

وذكر المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أن إسرائيل تدرك جيدًا وجود أزمة وعزلة كبيرة تحاصرها، إلا أنها تحاول إظهار القوة والمواجهة.

وواصل، أن الزخم الدولي والاجتماعات الدولية التي بدأت تضغط على نتنياهو تضعه في الزاوية، وأن هذه العزلة لم تعد مقتصرة على دولة الاحتلال فقط، بل بدأت تنعكس سلبًا على موقف الولايات المتحدة نفسها، حتى داخل الكونغرس الأمريكي الذي شهد مطالبات باعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية.

وأردف، أن الموقف الأوروبي والدولي الموحد سيكون له تأثير كبير، لكن ذلك لن يحقق نتائج حقيقية ما لم تتوحد الولايات المتحدة مع هذا الإجماع الدولي وتدفع نحو حل سياسي يضمن الأمن والسلام.

وأردف، أنّ الإدارة الأمريكية لم تلتزم بالورقة الدولية لإعلان نيويورك، لكنها على هامش الاجتماعات الدولية طرحت مقترحًا لإنهاء الحرب والعدوان، مؤكدًا أهمية هذا المقترح وضرورة أن يتوقف العدوان، وينسحب الاحتلال، لتبدأ بعدها مصر والدول العربية، وعلى رأسها مصر التي تشرف على خطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر، بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على أهمية الدور المصري في هذا المسار.
 

