متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إنّ إسرائيل تستمر في عدوانها على قطاع غزة وتشريد الشعب الفلسطيني رغم الاعترافات الدولية الأخيرة بالدولة الفلسطينية والتوصيات التي صدرت حول القضية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ذلك يعود إلى الدعم الأمريكي غير المحدود الذي تشكله الولايات المتحدة غطاءً لنتنياهو وحربه.

وتابع، أنّ الإدارة الأمريكية دعمت نتنياهو بالمال والسلاح، مما أتاح له الاستمرار في حربه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، رغم عزلة إسرائيل المتزايدة على الصعيد الدولي.

وذكر المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أن إسرائيل تدرك جيدًا وجود أزمة وعزلة كبيرة تحاصرها، إلا أنها تحاول إظهار القوة والمواجهة.

وواصل، أن الزخم الدولي والاجتماعات الدولية التي بدأت تضغط على نتنياهو تضعه في الزاوية، وأن هذه العزلة لم تعد مقتصرة على دولة الاحتلال فقط، بل بدأت تنعكس سلبًا على موقف الولايات المتحدة نفسها، حتى داخل الكونغرس الأمريكي الذي شهد مطالبات باعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية.

وأردف، أن الموقف الأوروبي والدولي الموحد سيكون له تأثير كبير، لكن ذلك لن يحقق نتائج حقيقية ما لم تتوحد الولايات المتحدة مع هذا الإجماع الدولي وتدفع نحو حل سياسي يضمن الأمن والسلام.

وأردف، أنّ الإدارة الأمريكية لم تلتزم بالورقة الدولية لإعلان نيويورك، لكنها على هامش الاجتماعات الدولية طرحت مقترحًا لإنهاء الحرب والعدوان، مؤكدًا أهمية هذا المقترح وضرورة أن يتوقف العدوان، وينسحب الاحتلال، لتبدأ بعدها مصر والدول العربية، وعلى رأسها مصر التي تشرف على خطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر، بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على أهمية الدور المصري في هذا المسار.

