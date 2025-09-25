المنظمات الأهلية الفلسطينية: أطفال قطاع غزة يتعرضون لأبشع أنواع العدوان

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن أطفال قطاع غزة يتعرضون لأبشع أنواع العدوان، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على كافة مناطق القطاع، مبينا أن نسبة 40 إلى 45% من أعداد الشهداء هم من الأطفال.



وأضاف الشوا - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الخميس/- أن الوضع العام في مدينة غزة خطير للغاية ووصل إلى مرحلة جادة فيما يتعلق بالمحاذير التي تم إطلاقها حول الوضع الصحي في ظل الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة للطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وكذلك تضييق الخناق على الهيئات الإنسانية بكامل قطاعاتها.



وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعانون من القصف المتواصل، وتداعيات الكارثة الإنسانية التي تشهدها مدينة غزة وبخاصة استهداف الاحتلال للمنظومة الطبية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك منع وصول الوقود الذي يشكل مقوما أساسيا للحياة في مختلف المناطق لتشغيل مولدات الطاقة الخاصة بالمستشفيات وقطاع المياه والخدمات المختلفة.



وأوضح الشوا: "يدخل من مساعدات غذائية يكفي بالكاد 10% من الاحتياجات الأساسية للمدنيين، حيث يقيد الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع وبشكل خاص إلى مدينة غزة ويواصل للأسبوع الثاني على التوالي إغلاق معبر زيكيم شمال المدينة والذي كان بمثابة شريان حياة لدخول المساعدات".

