مرأة ومنوعات

فوائد حبة البركة المذهلة.. واستخداماتها الطبية والغذائية

آية التيجي

تُعرف حبة البركة أو ما يُطلق عليها Nigella sativa و black seed منذ قرون بقدرتها على تعزيز الصحة ودعم مناعة الجسم، حتى أن البعض يصفها بـ"الحبة السوداء المعجزة".

وألقت بعض الدراسات الحديثة الضوء على فوائد حبة البركة الطبية واستخداماتها المتعددة، بفضل احتوائها على مكونات نشطة مثل الثيموكوينون، مضادات الأكسدة والزيوت الطيّارة.

وهناك العديد من الفوائد الصحية لإستخدام حبة البركة، : Healthline، و Medical News Today، وWebMD، ومن أبرزها ما يلي :

ـ مضاد قوي للالتهاب والأكسدة: 

تساعد على تقليل الالتهابات ومكافحة الجذور الحرة التي تُسرع الشيخوخة.

ـ التحكم في سكر الدم: أظهرت دراسات أن مستخلص حبة البركة يخفض مستويات السكر ويحسن حساسية الأنسولين.

ـ تحسين صحة القلب والدهون: 

وتسهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

ـ دعم صحة الجلد والشعر: تدخل في كريمات وزيوت لعلاج حب الشباب والصدفية وتسريع التئام الجروح.

ـ مضادة للسرطان: 

وأبحاث مخبرية أظهرت قدرة مركب الثيموكوينون على إبطاء نمو بعض الخلايا السرطانية.

ـ دعم الجهاز التنفسي:

وتُستخدم للتخفيف من أعراض الربو وتحسين التنفس.

ـ حماية الكبد والكلى: 

وتشير الدراسات إلى أن لها تأثيرًا واقيًا ضد التلف الناتج عن السموم.

ـ مكافحة الشيخوخة: 

وتساعد على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتأخير علامات التقدم في السن.

أبرز استخدامات حبة البركة

ـ توابل غذائية: تُستخدم البذور الكاملة أو المطحونة في الأطعمة.

ـ زيت حبة البركة: يُستهلك كمكمل غذائي أو يُطبق موضعيًا للبشرة والشعر.

ـ منتجات العناية بالبشرة: تدخل في الكريمات لعلاج الأكزيما والتهيج الجلدي.

ـ مكملات طبية: جزء من علاجات تكاملية للسكري، ضغط الدم والتهاب المفاصل.

ملاحظات هامة وتحذيرات

معظم الدراسات لا تزال في مراحل تجريبية، ونتائجها بحاجة لتأكيد سريري واسع، ومن أبرزها :

ـ قد تُسبب الحساسية الجلدية لدى البعض عند استخدامها موضعيًا.

ـ الجرعات العالية قد تؤثر على الكبد أو الكلى، لذا يُفضل الاعتدال.

ـ يمكن أن تتداخل مع بعض الأدوية مثل أدوية السكري أو الضغط.

ـ يُفضل استشارة الطبيب قبل تناولها كمكمل خاصة للحوامل والمرضعات.

