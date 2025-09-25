اختيار 74 عالماً بجامعة الإسكندرية بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، علماء جامعة الإسكندرية الذين تم اختيارهم ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2024، لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا بآرائهم العلمية والأكثر تأثيرًا بإسهاماتهم البحثية في مختلف المجالات والتخصصات.

بلغ عدد هؤلاء العلماء 74 عالماً من جامعة الإسكندرية من 14 كلية ومعهد هى كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية الطب البيطري، كلية الزراعة، كلية زراعة سابا باشا، كلية طب الأسنان، كلية التمريض، كلية التربية، كلية الآداب، معهد الدراسات العليا والبحوث، المعهد العالي للصحة العامة، ومعهد البحوث الطبية، مما يؤكد شمولية التميز عبر مختلف القطاعات العلمية والطبية والهندسية والإنسانية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة أن اختيار 74 من علمائها ضمن قائمة ستانفورد لعام 2024 يعكس ريادة الجامعة محليًا ودوليًا، حيث مثّلوا نحو 7% من إجمالي العلماء المصريين المدرجين في القائمة، مؤكداً أن ذلك يعد شهادة دولية على قوة الجامعة البحثية وتنوع تخصصاتها.

ولفت إلى أن التصنيف يُعد من أهم المؤشرات العالمية لقياس تأثير الباحثين وجودة إنتاجهم العلمي، بما يعكس نجاح استراتيجية جامعة الإسكندرية البحثية الداعمة لرؤية مصر 2030 في تطوير التعليم العالي والبحث العلمى وتعزيز التعاون الدولى وزيادة النشر العلمى عالميًا.



