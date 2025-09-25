قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
منى ذو الفقار تكشف أسرار نشأتها داخل أسرة جمعت بين الانضباط العسكري والعمل الوطني والثقافي
محافظات

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أحمد بسيوني

تفقد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكان في استقباله الدكتورة آية إبراهيم مدير ادارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

حيث تابع "بدران" أهم الأنشطة الجارية داخل المركز، والتي تضمنت؛ متابعة أعمال ميكنة الخدمات الصحية وربط الوحدات والمنشآت الطبية بنظام موحد وتجميع وتحليل البيانات الصحية الخاصة بجميع المنشآت العلاجية والوقائية بالمحافظة وكذلك متابعة مؤشرات الأداء الصحي بشكل دوري لدعم اتخاذ القرار السليم وتحسين كفاءة الخدمة والتحديث المستمر لبيانات القوة البشرية داخل المنظومة الصحية لتحديد الاحتياجات الفعلية في مختلف التخصصات.

وأشاد "بدران" بالجهود المبذولة داخل المركز، مؤكداً أن العمل القائم على البيانات الدقيقة والمؤشرات العلمية هو الركيزة الأساسية لتطوير الأداء وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الطبية من خلال توفير بيانات دقيقة وسريعة تساعد في التخطيط والاستجابة الفعالة أثناء أي أحداث طارئة.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لتطوير المنظومة الصحية و تعزيز آليات التحول الرقمي بما يواكب استراتيجية الدولة في بناء نظام صحي حديث يعتمد على التكنولوجيا المتطورة.


 

