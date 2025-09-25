وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

تفقد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكان في استقباله الدكتورة آية إبراهيم مدير ادارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

حيث تابع "بدران" أهم الأنشطة الجارية داخل المركز، والتي تضمنت؛ متابعة أعمال ميكنة الخدمات الصحية وربط الوحدات والمنشآت الطبية بنظام موحد وتجميع وتحليل البيانات الصحية الخاصة بجميع المنشآت العلاجية والوقائية بالمحافظة وكذلك متابعة مؤشرات الأداء الصحي بشكل دوري لدعم اتخاذ القرار السليم وتحسين كفاءة الخدمة والتحديث المستمر لبيانات القوة البشرية داخل المنظومة الصحية لتحديد الاحتياجات الفعلية في مختلف التخصصات.

وأشاد "بدران" بالجهود المبذولة داخل المركز، مؤكداً أن العمل القائم على البيانات الدقيقة والمؤشرات العلمية هو الركيزة الأساسية لتطوير الأداء وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الطبية من خلال توفير بيانات دقيقة وسريعة تساعد في التخطيط والاستجابة الفعالة أثناء أي أحداث طارئة.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لتطوير المنظومة الصحية و تعزيز آليات التحول الرقمي بما يواكب استراتيجية الدولة في بناء نظام صحي حديث يعتمد على التكنولوجيا المتطورة.



