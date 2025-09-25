قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية
شكاوى من تأخر تسليم الكتب والتقييمات في بعض المدارس ومطالب بتدخل وزارة التعليم
هند الضاوي: النازية منحت إسرائيل شرعية الوجود وقد تكون سبب نهايتها
تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة
التحقيق مع نجل أحمد رزق ومواجهته بالمجني عليه
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق مع نجل أحمد رزق ومواجهته بالمجني عليه

الفنان أحمد رزق
الفنان أحمد رزق
ندى سويفى

استدعت النيابة العامة بأكتوبر، الطالب المعتدى عليه من نجل الفنان أحمد رزق، بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابته بأذنه، لسؤاله حول الواقعة، ومواجهته بنجل أحمد رزق الذي يخضع للتحقيقات الآن. 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل الفنان أحمد رزق، بتهمة التعدي على نجل مهندس، والتسبب في إصابته بثقب في طبلة أذنه في مدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة، تمهيداً لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتقدم رجل أعمال ببلاغ ضد نجل الفنان أحمد رزق يتهمه فيه بالتعدي على نجله وإصابته بأكتوبر.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من رجل أعمال يتهم فيه نجل الفنان أحمد رزق بالتعدي على نجله والتسبب في إصابته، وذلك خلال مشادة وقعت بين الطرفين.

وذكر مقدم البلاغ أن نجل الفنان اعتدى على نجله وأحدث إصابة في أذنه، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبدأت الجهات الأمنية التحقيق في البلاغ، تمهيدًا لسماع أقوال الطرفين والوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

النيابة العامة الفنان أحمد رزق 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

الاعلامية هند الضاوي

هند الضاوي: التحالف الغربي بين أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وصل إلى مرحلة من التصدع

غزة

خبير عسكري: يجب على مجلس الأمن تنفيذ قراراته التاريخية بشأن فلسطين

أحمد فايق

أحمد فايق : المصريون يمتلكون جينات متفوقة في الطب والهندسة والبحث العلمي

بالصور

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

الشيبسي
الشيبسي
الشيبسي

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد