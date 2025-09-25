التحقيق مع نجل أحمد رزق ومواجهته بالمجني عليه

استدعت النيابة العامة بأكتوبر، الطالب المعتدى عليه من نجل الفنان أحمد رزق، بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابته بأذنه، لسؤاله حول الواقعة، ومواجهته بنجل أحمد رزق الذي يخضع للتحقيقات الآن.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل الفنان أحمد رزق، بتهمة التعدي على نجل مهندس، والتسبب في إصابته بثقب في طبلة أذنه في مدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة، تمهيداً لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

