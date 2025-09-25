قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلائع الجيش يتحرك بشكل رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب بسبب الهدف الملغي
الإفراج عن المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات بعد البراءة والتصالح
أسامة الدليل: ما بعد 7 أكتوبر ينذر بنكبة جديدة وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية.. حبس 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
غيابات الزمالك في القمة أمام الأهلي
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أيمن أبو عمر: قوة اليقين في القلب تعين على تقبل أقدار الله

الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف
الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف
إيمان طلعت

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن اليقين في أبسط معانيه هو العلم الجازم والإيمان الكامل الذي لا يهتز بمحنة ولا بشبهة. 

وأشار الى أن اليقين يعني الثبات بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا، والإيمان بكل ما جاء في الشرع الشريف عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن اليقين كلما تمكن من القلب كان دافعًا للعمل والعطاء والعبادة وإصلاح الأرض، مشيرًا إلى أن العلماء ربطوا بين اليقين ومحبة الله، لأنهما يدفعان الإنسان إلى التقرب الدائم من ربه.

وأكد أن قوة اليقين في القلب تعين الإنسان على تقبل أقدار الله سبحانه وتعالى، حتى في الأمور المؤلمة التي لا تتوافق مع هواه.

واستشهد الدكتور أيمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: "واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا"، موضحًا أن قوة اليقين تجعل استقبال الأقدار أكثر سلاسة ورضا.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: "واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون"، مبينًا أن الصبر مرتبط باليقين، وكلما ازداد اليقين في القلب زاد معه الصبر الذي يقود الإنسان إلى الجنة، مستشهدًا بقوله تعالى: "سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار".

وقال: "اليقين هو العلم وهو الدافع والقائد لعبادة الله وطاعته وعمارة الأرض، وهو التسليم الكامل لله عز وجل، ولهذا قال العلماء إن التوكل على الله نصف الدين والنصف الآخر هو اليقين"

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

فيريرا

فيريرا يثبت خط دفاع الزمالك أمام الأهلي

محمد شكري

موقف شكري وداري بالأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك

مصطفي محمد

مصطفى محمد يهاجم مدربه السابق ويكشف سبب بقائه في نانت

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

