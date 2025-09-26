قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
سباحة سورية: رحلتي من دمشق إلى الأولمبياد كانت صراعًا من أجل النجاة
محمد ممدوح : باهدي تكريمي بمهرجان الغردقة لفلسطين وروح تيمور تيمور
صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة
ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية
نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا
عيد الصليب المجيد.. قصة اكتشاف غير تاريخ الكنيسة
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
محافظ الجيزة يفتتح مجمع حمامات السباحة بمركز التنمية الشبابية

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مجمع حمامات السباحة الجديد بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، وذلك في إطار جولته المستمرة لتفقد وافتتاح المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بما يحقق أكبر استفادة للنشء والشباب، ويسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.
وخلال الافتتاح، وجه وزير الرياضة المسئولين عن المركز بضرورة تخصيص يوم لزيارة مركز شباب الجزيرة كنموذج ناجح لمراكز التنمية الشبابية، للاستفادة من التجربة الرائدة وسير العمل لتقديم الخدمات والأنشطة المتنوعة للشباب وزيادة عدد الاعضاء.


وأضاف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مشروعات التطوير والتوسع في إقامة منشآت رياضية وشبابية متكاملة، بما يواكب الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الشباب، مؤكدًا أن افتتاح مجمع حمامات السباحة الجديد يعد إضافة قوية للمنشآت الخدمية بالشيخ زايد، ويعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في طاقات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.


ويواصل وزير الشباب والرياضة جولته بمحافظة الجيزة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.

