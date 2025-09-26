قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق يحيى: ما يحدث ضد محمود الخطيب غريب جدا

رباب الهواري

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن كثرة الحديث عن مرض الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "شئ غريب جدًا"، موضحا أنه لا يوجد أي إنسان يتاجر بالمرض، وأي إنسان في تلك اللحظات يحتاج للدعم والمساندة.

وقال يحيى: أصبحنا في فترة صعبة وندخل "المرض" في أمور كثيرة ونشكك في كل شئ، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له تاريخ كبير داخل النادي ولا يجوز التقليل منه تمامًا.

وأضاف: ما يحدث في الفترة الأخيرة شئ صعب، ولا أعرف لماذا تم فتح موضوع تأشيرة أمريكا، هل الكابتن الخطيب سوف يقوم بكسرها مثلا للهروب في أمريكا؟!، هناك أمور غريبة يتم الحديث عنها وتداولها في الفترة الماضية.

