قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري

النقل النهري
النقل النهري
حمادة خطاب

دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى تعزيز استثماراتها في هذا القطاع الحيوي، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة تستهدف تطوير وتحديث المنظومة، وتعظيم دور نهر النيل في نقل الركاب والبضائع.

وأكدت الوزارة أن الخطة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لقطاعات النقل، والاستفادة من ما يتمتع به نهر النيل، أكبر شريان مائي في أفريقيا بطول يبلغ نحو 3126 كيلومترًا داخل مصر، بما يسهم في دعم منظومة النقل متعدد الوسائط وخفض التكلفة والحد من الانبعاثات والتلوث.

وتشمل خطة التطوير إنشاء شبكة موانئ نهرية متخصصة وعامة، وصيانة وتطوير الأهوسة وإنشاء أخرى جديدة بمعايير حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب أعمال تطهير وتكريك المجرى الملاحي لتيسير حركة الملاحة، فضلًا عن تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية للنيل (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتوفير خرائط إلكترونية وتبادل بيانات الملاحة.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز مجالات مشاركة القطاع الخاص تتمثل في إنشاء وحدات نهرية متطورة لنقل البترول والمواد الخطرة وفق المعايير البيئية، وبناء وحدات جديدة لنقل الحاويات والسيارات، إضافة إلى إنشاء أرصفة وموانئ نهرية، مؤكدة أن النقل النهري يمثل بديلًا اقتصاديًا وبيئيًا يقلل من الاعتماد على النقل البري ويحد من الحوادث والتكاليف.


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق عام 2022 على القانون رقم 167 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بهدف توحيد جهة الولاية على نهر النيل لتكون هيئة النقل النهري، بما يضمن سهولة وتشجيع الاستثمار، ويمثل خطوة أساسية في تحديث هذا القطاع.

النقل النقل النهري الركاب القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

مدحت عبد الهادي

مدحت عبد الهادي: القمة بلا حسابات.. وتعادل الجونة يحفز لاعبي الزمالك

منتخب الشباب

منتخب مصر للشباب يستهل مشواره في مونديال تشيلي 2025 بمواجهة اليابان

الزمالك

تامر عبد الحميد: الزمالك قادر على هزيمة الأهلي.. وغياب إمام عاشور نقطة ضعف

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد