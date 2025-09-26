قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يبقي تطبيق تيك توك قيد العمل في الولايات المتحدة، عبر اتفاق قدرت قيمته بنحو 14 مليار دولار، وفق ما أعلنه نائب الرئيس جيه دي فانس.


الاتفاق يلبي متطلبات قانون الأمن القومي، الذي يُلزم الشركة المالكة للتطبيق، بايت دانس الصينية، ببيع عملياتها في السوق الأمريكية لتجنّب الحظر. وبموجب الشروط، التي ما زالت بحاجة إلى موافقة بكين، ستُنشأ شركة جديدة لإدارة أعمال تيك توك في الولايات المتحدة، مع احتفاظ بايت دانس بحصة تقل عن 20%.


وسيكون المستثمرون الرئيسيون في الكيان الجديد كلا من أوراكل، وسيلفر ليك، وصندوق MGX الإماراتي، بحصة جماعية تبلغ نحو 45%، فيما سيمتلك مستثمرو بايت دانس الحاليون والمساهمون الجدد نسبة 35%، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC.


ورغم توقيع ترامب على القرار، لم يحضر أي ممثل عن بايت دانس مراسم التوقيع، كما لم تُعلن الشركة رسميا عن إتمام الصفقة، بينما لم يُكشف عن السعر النهائي للشراء. وقال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أعطى الضوء الأخضر للاتفاق، رغم أن بكين أبدت بعض التحفظات.


وبموجب الترتيب، ستتولى أوراكل مسؤولية الإشراف على أمن التطبيق واستمرار تقديم خدمات الحوسبة السحابية، فيما أوضح ترامب أن الشركة ستلعب "دورا بالغ الأهمية"، وأكد: "الآن أصبحت مملوكة لأمريكيين، وستُدار بالكامل من قبل أمريكيين"، مشيرا إلى انخراط لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لأوراكل، في مجموعة الملكية.


كما توقع محللون أن يساهم مستثمرو بايت دانس، مثل جنرال أتلانتيك وساسكويهانا وسيكويا، بحصص في الكيان الجديد. وكانت قيمة بايت دانس قد بلغت 330 مليار دولار الشهر الماضي، بينما قُدّرت قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة ما بين 30 و35 مليار دولار.


الصفقة، بحسب تقارير CNBC، لا تشمل حصول الحكومة الفيدرالية على حصة مباشرة أو ما يُعرف بـ "الحصة الذهبية".


يُذكر أن ترامب كان قد مدّد الأسبوع الماضي المهلة الممنوحة لبايت دانس للتخارج من السوق الأمريكية، أو مواجهة تطبيق قانون الأمن القومي الذي كان قد وُقّع في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وينص الأمر الجديد على منع وزارة العدل من فرض العقوبات حتى 16 ديسمبر، والتي كان من شأنها استهداف شركات مثل Apple وGoogle ومزودي الإنترنت في حال استمروا في تقديم خدماتهم لتيك توك.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تيك توك الولايات المتحدة جيه دي فانس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

محبة النبي

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد