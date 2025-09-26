درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات

قدم برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، تقرير فيديو عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 26-9-2025، بناء على تقرير من هيئة الأرصاد الجوية.

وجاء فيها أن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضات، وأن القاهرة تسجل 32 درجة، وأن هذا يعتبر حول المعدلات الطبيعية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الادارية 33 22

6 اكتوبر 33 21

بنهــــا 32 22

دمنهور 31 22

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 21

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 31 21

طنطا 31 21

دمياط 29 23

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 29 21

رفح 29 22

رأس سدر 31 23

نخل 30 14

كاترين 26 13

الطور 31 25

طابا 30 23

شرم الشيخ 33 26

الاسكندرية 28 22

العلمين 29 21

مطروح 28 22

السلوم 31 20

سيوة 32 18

رأس غارب 33 26

الغردقة 32 25

سفاجا 32 25

مرسى علم 33 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 27

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 31 27

الفيوم 32 20

بني سويف 32 19

المنيا 32 19

أسيوط 33 20

سوهاج 34 22

قنا 35 24

الأقصر 35 24

أسوان 36 23

الوادي الجديد 35 17

أبوسمبل 37 25