10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة
سويلم: تنفيذ مشروعات كبرى واتباع سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0
حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات

البهى عمرو

قدم برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، تقرير فيديو عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 26-9-2025، بناء على تقرير من هيئة الأرصاد الجوية.

وجاء فيها أن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضات، وأن القاهرة تسجل 32 درجة، وأن هذا يعتبر حول المعدلات الطبيعية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23
العاصمة الادارية 33 22
6 اكتوبر 33 21
بنهــــا 32 22 
دمنهور 31 22
وادى النطرون 32 21
كفر الشيخ 31 21
المنصورة 31 22 
الزقازيق 32 23 
شبين الكوم 31 21
طنطا 31 21
دمياط 29 23
بورسعيد 30 23
الإسماعيلية 31 20
السويس 30 21
العريش 29 21
رفح 29 22
رأس سدر 31 23
نخل 30 14
كاترين 26 13
الطور 31 25
طابا 30 23
شرم الشيخ 33 26
الاسكندرية 28 22
العلمين 29 21
مطروح 28 22
السلوم 31 20
سيوة 32 18
رأس غارب 33 26
الغردقة 32 25
سفاجا 32 25
مرسى علم 33 26
شلاتين 36 27
حلايب 33 27
أبو رماد 32 26
رأس حدربة 31 27
الفيوم 32 20
بني سويف 32 19
المنيا 32 19
أسيوط 33 20
سوهاج 34 22
قنا 35 24 
الأقصر 35 24
أسوان 36 23
الوادي الجديد 35 17
أبوسمبل 37 25

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترامب يسخر من أردوغان

ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

الزمالك

أيمن يونس يكشف عن مفتاح الزمالك للفوز على الأهلي

منتخب مصر

رقم قياسي تاريخي لـ منتخب مصر

خالد طلعت

خالد طلعت يهاجم طاقم تحكيم مباراة أبو قير للأسمدة والسكة الحديد مودرن

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

