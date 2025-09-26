قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يبحث مع رئيس سلطة الموانئ وسفير جيبوتي التعاون في النقل والصناعة
تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
عقوبات رادعة للمخالفين.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال 2025
إيران تهدد بتداعيات مدمّرة وواسعة ستطال منطقة غرب آسيا والنظام الدولي في هذه الحالة
إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو
10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد يستضيف النصر في كلاسيكو ناري بـ الدوري السعودي

رونالدو وبنزيما
رونالدو وبنزيما
محمد السعيد

يستضيف فريق الاتحاد نظيره النصر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الاتحاد والنصر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الإنماء.

الاتحاد ضد النصر

ويتسلح الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعاملي الأرض والجمهور للفوز على النصر وخطف صدارة الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن منافسه النصر متصدر الجدول.

في المقابل، يطمح النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة انطلاقته المثالية في الدوري السعودي بإسقاط العميد والتربع وحيداً على قمة الترتيب.

ويطمح رونالدو في حصد أول ألقابه مع نادي النصر هذا الموسم، بعد أن أبرم الفريق صفقات قوية الصيف الماضي، إضافة إلى التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

الاتحاد النصر الدوري السعودي دوري روشن بنزيما رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

ترامب يسخر من أردوغان

ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

برونو لاج

لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

ترشيحاتنا

ليلي علوي

ليلي علوي تخطف الأنظار بكاش مايوه

شيماء سيف ويسرا

شيماء سيف رفقة يسرا في أحدث ظهور

مهرجان مسرح الهواة

الأحد بالسامر.. انطلاق مهرجان مسرح الهواة في دورته الـ21

بالصور

فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد