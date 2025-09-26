قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة
سويلم: تنفيذ مشروعات كبرى واتباع سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0
حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان
روسيا والصين تطالبان مجلس الأمن بتأجيل فرض العقوبات ضد طهران 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم قياسي تاريخي لـ منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام منتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "منتخب مصر يحطم رقما قياسيا أفريقيا تاريخيا في التسجيل المتتالي في 34 مباراة متتالية تحت قيادة حسام حسن ومن قبله روي فيتوريا.

منتخب مصر حطم الرقم القياسي الأفريقي المسجل باسم منتخب الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) منذ 41 عاما كاملا ،  بـ 33 مباراة متتالية والمسجل في عام 1984".

وحقق منتخب مصر الأول، بقيادة المدرب حسام حسن، رقماً قياسيًا جديداً فى قارة أفريقيا، وذلك عبر بوابة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وذكر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عبر موقعه الرسمي اليوم، الخميس، أن منتخب مصر تمكن من زيارة شباك منافسيه في 34 مباراة متتالية، كان آخرها في مباراة إثيوبيا التي أقيمت الشهر الحالي بـ استاد القاهرة، وانتهت بفوز منتخب مصر بثنائية نظيفة عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش.

وأضاف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء: "لم يتمكن أي منتخب أفريقي من التسجيل في 34 مباراة متتالية، حيث كان الرقم القياسي السابق هو 33 مباراة، حققتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 1979 إلى 1984، وكوت ديفوار في الفترة من 2012 إلى 2014"، متابعًا "سجل منتخب مصر في 34 مباراة متتالية خلال الفترة من 14 يونيو 2022 وحتى الخامس من سبتمبر الحالي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو الشهر المقبل في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث يكفي منتخب "الفراعنة" تحقيق الفوز على جيبوتي في المباراة التي ستجمعهما في المغرب، من أجل بلوغ المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا لمعسكر شهر أكتوبر المقبل، الذي يخوض خلاله الفراعنة مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

واعتمد حسام حسن على القوام الأساسي الذي شارك في معسكر سبتمبر الماضي، مع إجراء تغييرات طفيفة لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة أسماء وفقًا للحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين شاركوا في لقائي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى المغرب يوم 6 أكتوبر على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استعدادًا لمواجهة جيبوتي يوم 8 من الشهر نفسه ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطتين فقط لحسم بطاقة التأهل إلى المونديال، إذ يتصدر مجموعته برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين من ختام المشوار.

وفي إطار دعم استعدادات المنتخب، قررت رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع الجهاز الفني تعديل مواعيد بعض مباريات الدوري، حيث تقرر إقامة لقاء الأهلي وكهرباء الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر بدلًا من 5 أكتوبر، فيما تم تأجيل مباراة إنبي وزد إلى يوم 5 أكتوبر بدلًا من 4 أكتوبر.

ويهدف هذا التعديل إلى إنهاء مباريات الأندية الكبرى مبكرًا، بما يتيح انضمام لاعبيها الدوليين سريعًا إلى معسكر المنتخب، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتقديم موعد مباراة مصر أمام جيبوتي لتقام يوم 8 أكتوبر بدلًا من 10 أكتوبر.

منتخب مصر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترامب يسخر من أردوغان

ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

ترشيحاتنا

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمذاق شهي

بالصور

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد