أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 26-9-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن بالجولة الخامسة من الدوري الألماني
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ X فيردر بريمن – 9.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
جيرونا X إسبانيول – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج X مارسيليا – 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الحزم X الأهلي – 6.35 مساء
ضمك X الاتفاق – 6.40 مساء
الاتحاد X النصر – 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
الوكرة X أم صلال – 6 مساء
الشحانية X الأهلي – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الظفرة X البطائح – 4.25 مساء
بني ياس X عجمان – 4.25 مساء
النصر X دبا – 7.15 مساء
مواعيد مباريات الدوري الكويتي
الكويت X القادسية – 6.05 مساء