أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 26-9-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن بالجولة الخامسة من الدوري الألماني



مواعيد مباريات الدوري الألماني





بايرن ميونخ X فيردر بريمن – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



جيرونا X إسبانيول – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



ستراسبورج X مارسيليا – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الحزم X الأهلي – 6.35 مساء

ضمك X الاتفاق – 6.40 مساء

الاتحاد X النصر – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري



الوكرة X أم صلال – 6 مساء

الشحانية X الأهلي – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



الظفرة X البطائح – 4.25 مساء

بني ياس X عجمان – 4.25 مساء

النصر X دبا – 7.15 مساء

مواعيد مباريات الدوري الكويتي



الكويت X القادسية – 6.05 مساء