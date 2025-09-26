قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
ديني

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج

دعاء الجمعة
دعاء الجمعة
محمد شحتة

نعيش اليوم الجمعة الأولى من ربيع الآخر، والتي يستقبلها المسلمون بالأذكار والأدعية في هذا اليوم المبارك، ولهذا نسلط الضوء على دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر ليرددها كل مسلم.

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

ويستحب أن نقول في دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر ما يلي:

1- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

2- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا».

3- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

4- «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

5- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6- «ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

دعاء يوم الجمعة لكشف الهم والغم

اللهم يا فارج الهمِّ، ويا كاشف الغمِّ، فرِّج همِّي ويسِّر أمري، وارحم ضعفي، وقلَّة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين، يا ودود يا كريم، يا جبار السماوات والأرض، يا هادي القلوب اهدِ قلبي، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني.
”اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربى، إلي من تكلني، إلي غريب يتجهمني؟، أم إلي قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليا فلا أبالى، ولكن رحمتك هي أوسع لي”.
”اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والأخرة ورحيمهما، أن ترحمني فارحمني رحمة تغني بها عن رحمة من سواك”.
اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.
اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.
اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.
اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

