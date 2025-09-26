قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سامي سليمان ضيف النسخة العاشرة لحلقة القاهرة النقدية ببيت الشعر العربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

 ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) أمسية جديدة من سلسلة حلقة القاهرة النقدية – مبادرة "ناقد ومشروع"، وذلك في تمام الثامنة من مساء الأحد 28 سبتمبر الجاري، بمقر البيت خلف الجامع الأزهر.

وتخصص الحلقة هذا الشهر للاحتفاء بالمشروع النقدي للناقد والأكاديمي المعروف الدكتور سامي سليمان، أحد أبرز الوجوه النقدية في مصر والعالم العربي خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ويشارك في تقديم القراءات النقدية حول منجزه الفكري كل من: الدكتور حسين حمودة، والدكتورة سحر شريف، والدكتور أحمد علواني، والدكتور أحمد فؤاد، بينما يدير النقاش الناقد أحمد حسن عوض.

يُعد الدكتور سامي سليمان، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة، من الأسماء التي أثرت المشهد النقدي العربي بإنجازاتها الفكرية والبحثية، حيث قدم للمكتبة العربية عددًا من المؤلفات المؤسسة، من أبرزها: الخطاب النقدي والأيديولوجيا، مدخل إلى دراسة النص الأدبي المعاصر، الشعر والسرد – تأصيل نظري ومداخل تأويلية، آفاق الخطاب النقدي: دراسات في نقد النقد العربي، والتمثل الثقافي وتلقي الأنواع الأدبية الحديثة – تجربة النقد العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد توّجت مسيرته العام الماضي بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.

وفي هذا السياق، صرّح الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، قائلاً:
"إن بيت الشعر العربي لا يقتصر دوره على الاحتفاء بالنصوص الشعرية، بل يتبنى أيضًا مشروعات نقدية جادة، إدراكًا لأهمية النقد في ترسيخ الحركة الأدبية وتطويرها. فالنقد هو البوصلة التي تضيء مسارات الإبداع، ومن خلال حلقات مثل هذه نؤكد أن الثقافة المصرية تظل قادرة على تجديد أدواتها وتفعيل طاقاتها الفكرية."

وبتنظيم هذه الفعالية، يواصل بيت الشعر العربي رسالته في أن يكون منصة حيوية تجمع المبدعين والنقاد، في إطار الدور الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية كإحدى المؤسسات الفاعلة بوزارة الثقافة، دعمًا للإبداع وترسيخًا لقيم الحوار والتنوير.

بيت الشعر العربي بيت الست وسيلة القاهرة النقدية ناقد ومشروع الدكتور سامي سليمان

