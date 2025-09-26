قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

غدا بالفيوم.. انطلاق ملتقى شباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تنطلق في السادسة من مساء غد السبت، بمكتبة الطفل والشباب بطامية بمحافظة الفيوم، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 3 أكتوبر المقبل، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

يشارك في الملتقى شباب محافظات الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر من "حلايب، الشلاتين، أبو رماد"، وأسوان، بالإضافة إلى شباب المحافظة المضيفة.

يتضمن البرنامج 11 ورشة فنية وحرفية متخصصة، بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين، بهدف تمكين الشباب ودعم مهاراتهم، وتشمل: "الديكوباج" تدريب مها محب، "الأركت" تدريب أيمن السعدني، "المشغولات الجلدية" للمدربة نسرين مجدي، "النحاس والعروسيك" تدريب جلال عبد الخالق، "الحلي" تدريب نهى الكاشف، "الرسم على الفخار" د. أميمة رشاد، فن"الريزن" نادر حسن، "المسرح" المخرج أحمد أبو عميرة، "الرسوم المتحركة" د. محمد ربيع، "النحت على الصدف" جلال عبد الخالق، "الطرق على النحاس" يوسف جلال، و"الكونكريت" سهام إسماعيل.

كما يتضمن البرنامج جولات وزيارات ميدانية لأبرز المواقع السياحية بالفيوم، منها: وادي الريان، معبد قصر قارون، قرية تونس، السواقي، ونادي قارون، إلى جانب تنظيم دوري ثقافي ورياضي، ولقاء تثقيفي مع نرمين عاطف، مدير الوعي الأثري بالفيوم.

ينفذ الملتقى من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، المدير التنفيذي للملتقى، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وفرع ثقافة الفيوم بإدارة ياسمين ضياء.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة، ويستهدف أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، واكتشاف ودعم الموهوبين، تحقيقا للعدالة الثقافية.

مكتبة الطفل والشباب محافظة الفيوم المحافظات الحدودية أهل مصر أحمد فؤاد هنو

