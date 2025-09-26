قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لدعم مرضى الأورام.. انطلاق حملة تبرعك حياة للتبرع بالدم

حمل. التبرع بالدم فى مطروح
حمل. التبرع بالدم فى مطروح
ايمن محمود

أعلنت مديرية الصحة بمطروح عن انطلاق حملة «تبرعك حياة» للتبرع بالدم لدعم مرضى الأورام.

وانطلقت فعاليات الحملة  مساء امس الخميس  من أمام ديوان عام المحافظة ومستشفى مطروح العام، على أن تتواصل حتى نهاية شهر سبتمبر.

وتأتي الحملة بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان وأمراض الدم، وفي إطار المبادرة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بهدف سد الاحتياجات المتزايدة لمرضى أورام الدم من عمليات نقل الدم، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم باعتباره واجبًا إنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المرضى.

وأكد الدكتور احمد رفعت  وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحملة تعكس حرص الدولة على دعم مرضى الأورام وتوفير الدم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين. 

وأضاف وكيل الوزارة  أن توفير أكياس الدم بشكل مستمر يمثل شريان حياة لمرضى الأورام والمرضى في أقسام الطوارئ والعمليات، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تمثل فرصة لتعزيز رصيد بنوك الدم بما يضمن سرعة إنقاذ الحالات الحرجة.

وأكد أن المديرية وفرت كافة الاستعدادات اللوجستية والطبية لإنجاح الحملة، بالإضافة الى فرق العمل المدربة والمؤهلة لاستقبال المتبرعين وتسهيل الإجراءات لهم، وأن كل تبرع بالدم يخضع للفحوصات اللازمة لضمان سلامة المتبرع والمريض على حد سواء.

وتدعو مديرية الشئون الصحية بمطروح المواطنين للمشاركة الفعالة في الحملة والتوجه إلى مقار التبرع ، للمساهمة والتخفيف عن مرضى الأورام الذين يخوضون رحلة علاجية شاقة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق صرح الدكتور احمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه استمراراً لخطة مديرية الصحة المبرمة  لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية .

 استقبلت مستشفيات محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى  عدد 10168 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ  ، وتم توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات الطبية لعدد   15416 متردد على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات .

كما تم اجراء عدد 181 عملية جراحية من بينهم عدد 17 عملية ذات مهارة ،وعدد 57 عملية كبرى وعدد 74 عملية متوسطة وعدد 33 جراحة صغري، كما تم اجراء عدد 774 تدخل جراحي بسيط بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية خلال نفس الفترة..

وتم حجز عدد 189 مريض باقسام الرعاية المركزة، وحجز عدد 184 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز عدد 662 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة.

وأشار الدكتور احمد رفعت الى انه تم عمل عدد 725 جلسة غسيل كلوي واجراء عدد 3897 فحص بالاشعة وعدد 11794 فحص معملى 

واكد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية .

هذا وقد اشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة ، مشيراً الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها .

