نتنياهو: وضع سماعات في غزة لإيصال صوتي إلى الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، تم وضع سماعات في غزة لإيصال صوتي إلى الرهائن.

و في وقت سابق قد أعلن الجيش الإسرائيلي بأن مكبرات الصوت التي ستبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ستُوضع “في عمق غزة”.



و أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وافقت حماس على الاستسلام ستتوقف الحرب الآن .

و أضاف نتنياهو أنه بعد استسلام حماس سيكون لإسرائيل دور أمني في غزة، وذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة .

ذكر إعلام إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ذلك أم لا.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة: "ربما نكون قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ومن التوصل إلى السلام، وقد حان الوقت لوقف حرب غزة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تبذل جهودًا كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أنهت 7 حروب وتعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا وغزة.

وتابع: "لديَّ التزام لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسبب عدد القتلى في صفوف الجنود، ووجدنا أن عدد قتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم من أوكرانيا، مضيفًا: "حرب أوكرانيا عار علينا".

واستطرد: "الوضع بين إسرائيل وغزة معقد والحرب قد تستمر لعقود لكننا نريد إنهاءها الآن، كما نريد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الآن".



