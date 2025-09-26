قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحفيين العمانية: اعتراف بريطانيا وفرنسا وكندا بفلسطين دعم كبير للقضية

غزة
غزة
عادل نصار

رحب الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، برفع العلم الفلسطيني على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن، قائلا: "حقيقة كمواطن عربي أتابع هذا الحدث وهذه الأحداث بزهو وبفرح، وربما أسترجع عام 1988 في الجزائر عندما أعلن عن الدولة الفلسطينية، وثوابت الدولة الفلسطينية وكتب في هذا الموضوع الشاعر الكبير محمود درويش بيان هذا الاعتراف، وبيان أن دولة فلسطين دولة مستقلة وتلاه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات".


وأضاف الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، في تصريحات مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما يتم الآن هو ردة فعل للجرائم المتكررة والوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال تجاه أهلنا في فلسطين، وما هذه اللفتة الإنسانية التي تتحقق حقيقة كل يوم إلا نتاج هذا الإيمان بالقضية الفلسطينية وبحقوق القضية الفلسطينية، وأعتبر  أنّ هذه الاعترافات التي تتوالى يوم بعد يوم ما هي إلا رافعة لتثبيت الحقوق الفلسطينية على الأرض".

وتابع الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين : "الآن قرابة 152 دولة معترفة بفلسطين، وهذا العدد سيزيد خلال الأيام القادمة، ولا نستطيع حقيقة أن نستهين بدولة مثل بريطانيا التي اعترفت بالحق الفلسطيني، لأنها دولة عضو في مجلس الأمن الدائم، وكذلك فرنسا وكندا"، مشددًا، على أنّ هذه الدول روافع للقضية الفلسطينية، خاصة وأن لديها علاقات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وشعوبها بأعداد كبيرة.

وشدد، على أنّ  الاعتراف من كندا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا، روافع لتثبيت القضية الفلسطينية، ويخلق عزلة لدولة الاحتلال ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في العديد من الملفات، سواء كانت الاقتصادية البينية بين إسرائيل وتلك الدول.

