محافظ الأسكندرية : العمق الحضاري والتاريخي في مصر والصين يمثلان أحد أهم القواسم المشتركة

وصف محافظ الأسكندرية الفريق أحمد خالد العلاقات المصرية الصينية بالتاريخية والوطيدة ، مؤكدا أن العمق الحضاري والتاريخي في مصر والصين يمثلان أحد أهم القواسم المشتركة بين البلدين ، والتي تعتبر نموذجا للعلاقات الدولية ، مشيرا إلى أن في مصر أكثر من 2800 شركة صينية بإستثمارات تصل الى 8 مليارات دولار.


وقال محافظ الاسكندرية ، خلال إحتفالية القنصلية الصينية بالذكرى 76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية ، مساء اليوم الاثنين ، إن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين ، مؤكدا أن حكمة القيادة السياسية في البلدين حققت في العلاقات الاقتصادية والتجارية طفرة تنموية شاملة منذ عام 2014 . 


وأشار الى أن مدينة الإسكندرية تمثل احدى حلقات العلاقات مع دولة الصين ، حيث توجد العديد من اتفاقيات التعاون والتآخي بين الاسكندرية والعديد من المدن الصينية.


وقدم محافظ الأسكندرية ، خلال الاحتفالية ، التهاني لدولة الصين وشعبها بمناسبة العيد الوطني 76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.


من جانبه ، قال قنصل عام الصين بالأسكندرية يانج لي إنه منذ تأسيس الشراكة الإستراتيجية الشاملة عام 2014، حافظ الرئيس الصيني شي جين بينج على إتصال وثيق وتبادلات معمقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتم التوصل إلى توافق واسع، بما يرسم خارطة طريق واضحة لتطوير العلاقات المستقبلية بين الصين ومصر.


وأضاف أنه ، تحت القيادة الإستراتيجية لزعيمي البلدين، شهدت العلاقات بين الصين ومصر تطورًا نوعيًا بارزًا ، مشيرا إلى زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إلى مصر في الفترة من 9 إلى 10 يوليو الماضي ، فيما مثل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في قمة تيانجين خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر، حيث إلتقى خلالها الرئيس شي جينبينغ ، وأنه خلال أقل من شهرين، أتم رئيسا وزراء البلدين زيارات متبادلة، بما يعكس بجلاء الطابع الإستراتيجي بين بكين والقاهرة. 


وأكد قنصل الصين بالأسكندرية إن العلاقات الصينية - المصرية على أعلى المستويات ، ولا تقتصر على الثقة السياسية المتبادلة فحسب، بل تتجلى أيضا في أوجه التعاون العملي والمثمر بين البلدين ، فمنذ إنشاء الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، عملت الصين ومصر على مواءمة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية مع جهود بناء مصر للجمهورية الجديدة ، و"رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة"، بما يعكس رؤيتهما المشتركة لمستقبل مزدهر ، وفي 9 يوليو العام الحالي دشنت الخطوط الجوية الصينية رحلات مباشرة بين بكين والقاهرة، بما يعزز تيسير حركة الأشخاص بين البلدين.


حضر الاحتفالية لفيف من قناصل الدول العربية والاجنبية والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الأسكندرية.

