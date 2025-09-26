إصابة ماركينيوس تربك سان جيرمان قبل موقعة برشلونة في دوري الأبطال

تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية بإصابة قائده البرازيلي ماركينيوس قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي الباريسي في بيان رسمي أن المدافع البرازيلي سيغيب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في العضلة الرباعية للفخذ الأيسر، وهو ما يمثل ضربة قوية لخط دفاع الفريق في وقت حساس من الموسم.

غيابات مؤثرة قبل موقعة الكامب نو الجديد

إصابة ماركينيوس تأتي لتزيد من أزمات سان جيرمان، الذي يعاني من غياب عدد من العناصر المهمة أبرزهم عثمان ديمبيلي المتوج مؤخرًا بالكرة الذهبية، إلى جانب ديزيريه دويه، والبرتغالي جواو نيفيز، وهذه الغيابات ستجبر المدرب على إعادة ترتيب أوراقه قبل المواجهة المصيرية ضد برشلونة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على برشلونة يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر المقبل، على ملعب "أوليمبيك لويس كومبانيس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

تراجع في الدوري الفرنسي

وعلى الصعيد المحلي، تلقى باريس سان جيرمان هزيمة موجعة في الكلاسيكو الفرنسي أمام أولمبيك مارسيليا بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، على ملعب "فيلودروم".

وهذه الخسارة جمدت رصيد الفريق عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف موناكو المتصدر.