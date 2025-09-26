مهرجان الغردقة | غادة عادل: حياتي كلها صدف وربنا وفقني في الطريق المناسب

أعربت الفنانة غادة عادل، عن سعادتها بتكريمها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب.

وقالت غادة عادل، خلال ندوتها اليوم الجمعة: «الصدفة حاجة حلوة في حياة البني آدم وأنا حياتي كلها صدف.. والصدف اللي حصلتلي في حياتي بحمد ربنا عليها لأن بعد كدة بنكتشف إن الطريق اللي احنا فيه ده هو اللي مناسب لحياتنا .. وأنا برضى بقضاء ربنا وقدره والمفروض إننا نحاول إننا نستفيد ونتعايش في الطريق اللي احنا ماشيين فيه وبقول للشباب ما ييأسش ويكمل سعي عشان يوصل لحلمه وهدفه».



مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يتنافس علي جوائز المهرجان مايقرب من الـ52 فيلم في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة والجائزة الخضراء وجائزة الفيلم السياحي .

يترأس الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة وتضم في عضويتها كل من الممثل الروسي دانيل تيابين و المخرج البحريني بسام الذوادي والمخرج الألماني مايكل فيتير والنجمة المصرية نيرمين الفقي.

وتترأس الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وتضم في عضويتها المخرج الإيطالي باولو دوبييري والممثل العراقي باسم قهار

فيما يترأس المونتير الكبير الدكتور يوسف الملاخ لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة وتضم في عضويتها الفنان المصري إيهاب فهمي والكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي.