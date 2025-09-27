أخبار البحر الأحمر| مكتب لخدمة كبار السن وذوي الهمم برأس غارب.. تيسيرات جديدة لتراخيص المحال

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن الانتهاء من إنشاء مكتب متخصص لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالمركز التكنولوجي في المدينة.

وأوضح نديم أنه يجري حالياً تجهيز المكتب الجديد بالأثاث وأجهزة الحاسب الآلي اللازمة، بهدف التيسير على كبار السن وذوي الهمم في الحصول على الخدمات دون عناء، ودمجهم بشكل كامل وفعال في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقلة.

وعلى صعيد متصل، اختتمت لجنة من وزارة التنمية المحلية أعمالها في محافظة البحر الأحمر، حيث عقد الأستاذ كمال سليمان، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً مع اللجنة بحضور المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية. استمعت اللجنة إلى التحديات التي تواجه منظومة تراخيص المحال العامة، وعرضت التيسيرات والإجراءات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء لتبسيط عملية الترخيص.

وفي ختام الاجتماع، وجه السكرتير العام ممثلي الوحدات المحلية للمدن والأحياء بضرورة الالتزام بالإجراءات المحدثة وسرعة إنهاء جميع الطلبات المتعلقة بالتقنين والتصالح والمتغيرات وتراخيص المحال، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم أهداف الدولة في التحول الرقمي.