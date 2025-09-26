الاتحاد الأوروبي يعتمد خطة دفاعية لإنشاء "جدار مضاد للمسيرات" بهدف حماية المجال الجوي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم /الجمعة/، أنه سيبدأ العمل على التفاصيل الفنية والمالية لإنشاء "جدار مضاد للطائرات المسيّرة" بهدف حماية المجال الجوي للدول الأعضاء.

وقال مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس - وفق بيان، أوردته مجلة "بولتيكو" الأوروبية، عقب اجتماع افتراضي مع وزراء دفاع من دول الجناح الشرقي - "عبرت الدول الأعضاء الواقعة على خط المواجهة، عن عزمها، بالتنسيق الوثيق مع الناتو، على تقديم رد موحد وحازم وسريع تجاه التهديدات الروسية المتزايدة في جميع أنحاء أوروبا".

وأضاف كوبيليوس أن مشروع "مراقبة الجناح الشرقي" الذي أعلنته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين "سيعود بالنفع على كامل أوروبا"، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع على المستويات السياسية والفنية والمالية، بالإضافة إلى تعبئة الصناعة الدفاعية الأوروبية.

وشارك في الاجتماع وزراء دفاع من بولندا ورومانيا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وبلغاريا، كما حضر ممثلون عن المجر وسلوفاكيا والدنمارك، إلى جانب الناتو بصفة مراقب. وقدم وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال عرضًا حول "الخبرة القتالية" التي اكتسبتها بلاده في مواجهة الطائرات الروسية بدون طيار.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن "جدار مضاد للطائرات المسيّرة" سيشمل قدرات للرصد والتتبع والاعتراض، إلى جانب منظومات دفاع أرضية، وأمن بحري، بالإضافة إلى مراقبة من الفضاء لتعزيز الوعي بالوضع الأمني.

وأشار وزير الدفاع البولندي فواديسواف كوسينياك-كامييش، إلى أن "الاختراقات الجوية الأخيرة في الدنمارك تظهر أن الطائرات المسيرة يمكن إطلاقها من سفن قريبة، ما يجعل الخطر يمتد إلى كامل أوروبا".

وأكد شميهال استعداد أوكرانيا للمشاركة في المشروع، عبر إرسال فرق فنية لتدريب القوات الأوروبية، وإشراك المصنّعين الأوكرانيين في تنفيذ المشروع. ومن المقرر توقيع إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في أكتوبر المقبل.

وكانت فكرة "جدار مضاد للطائرات المسيّرة" قد طُرحت - العام الماضي - لكنها اكتسبت زخمًا بعد خطاب حالة الاتحاد الذي ألقته فون دير لاين هذا الشهر، وسط تزايد حوادث التسلل الجوي من قبل روسيا.

