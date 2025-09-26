أبو الغيط ووزيرة خارجية سلوفينيا يؤكدان رفضهما المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة وضم الضفة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، رفضهما، المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية، وكذا الهجمات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط، اليوم /الجمعة/ مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أعرب عن تقدير الجامعة العربية لجهود سلوفينيا ودورها الداعم حيال القضايا العربية، لاسيما القضية الفلسطينية، داخل مجلس الأمن، مثمناً - في الوقت نفسه - إطلاق بلادها لمبادرة الالتزامات المشتركة لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحذر الجانبان من التداعيات الإقليمية الخطيرة لاستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات الاسرائيلية غير الشرعية على سيادة دول المنطقة.

وقال "متحدث الجامعة العربية" إن اللقاء ركز - كذلك - على مناقشة المبادرات الدولية المقترحة لوقف الحرب، وضرورة توحيد الرؤى نحو مسار مشترك؛ يفضي الى وقف فوري لاطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى والبدء في جهود إعادة الإعمار.

وأضاف أن أبو الغيط أكد - خلال لقائه بالوزيرة السلوفينية - أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.