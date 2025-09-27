منتخب الشباب يستهل مشواره بلقاء اليابان فى كأس العالم

يستهل المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2005 مشواره فى بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التى تستضيفها شيلى وتستمر حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل مشواره بمواجهة منتخب اليابان فى الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة سانتياجو.

ولم يكن القدر رحيما بالمنتخب فى القرعة والتى أوقعته فى المجموعة الأولى مع منتخبات شيلى «المضيف» واليابان ونيوزيلندا.

ويستهل أحفاد الفراعنة مشوارهم فى البطولة بمواجهة اليابان اليوم بالعاصمة سانتياجو، قبل أن يلعبوا مع نيوزيلندا، بطلة قارة أوقيانوسيا، على الملعب نفسه، يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يختتم لقاءاته فى الدور الأول أمام شيلى فى الثالث من أكتوبر المقبل.

ويحلم منتخب مصر للشباب بتكرار الإنجاز الذى حققه فى نسخة المسابقة عام 2001 فى الأرجنتين، بالتاهل للمربع الذهبى والحصول على المركز الثالث رغم صعوبة المهمة.

ويحمل منتخب شباب الفراعنة بقيادة مديره الفنى أسامة نبيه فى مشاركته الحالية بالمونديال طموحا وآمالا كبيرة للبحث عن الأمجاد وتحقيق الذات، بعد غياب دام 12 عاما عن البطولة التى يشارك فيها للمرة التاسعة فى تاريخه، وكان أفضل إنجاز تم تحقيقه هو انتزاع الميدالية البرونزية عام 2001.

ويسعى المنتخب فى لقاء الليلة إلى تحقيق انطلاقة قوية فى مستهل مشواره بالبطولة وفك شفرة منتخب «الكمبيوتر اليابانى» الذى يتميز لاعبوه بالسرعة واللعب الهجومى، والصلابة الدفاعية، ويعتمد المنتخب فى مباراة الليلة على خبرات اللاعبين المتمثلة فى حارس المرمى عبدالمنعم تامر، ومهاب سامى وأحمد خالد «كباكا»، ومحمد السيد، ومؤمن شريف، ومحمد عبدالله، والمحترفين تيبو جابرييل وسليم طلب وعمر خضر.

من جانبه، أكد نبيه أن «الفراعنة» يطمح فى التألق بالمونديال متسلحين بالأمل من أجل الذهاب بعيدا فى المنافسة، لإثبات قوة الكرة المصرية، وتشريف الكرة الإفريقية بشكل عام، وأن التركيز حاليامنصب فى تخطى دور المجموعات، مشيرا إلى أن الاستعدادات للبطولة جرت فى ظروف جيدة، مع خوض مباريات ودية من أجل وضع آخر اللمسات قبل ضربة البداية.

وقال إن المهمة صعبة خاصة أن المنتخب يتواجد فى مجموعة قوية تضم منتخبات منظمة مثل اليابان،شيلي،نيوزيلاندا، وأن المنافسة معهما ستكون صعبة، لافتا إلى أن المنتخب سيكافح من أجل إسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر منه الكثير.