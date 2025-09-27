قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لونها أبيض من الداخل .. "الزراعة" تكشف حقيقة انتشار طماطم مسرطنة بالأسواق
غزة تنزف.. 21 شهيدًا وعشرات الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على القطاع
طارق يحيي: عبد الله السعيد صعبان عليا بيبذل مجهود غير طبيعي
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025.. عيار 21 وصل 5080 جنيها
سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت 27-9-2025
مفاجأة سارة.. الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة
منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب
وجه جديد .. شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب لـ انتخابات الأهلي
انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه
اليوم.. أقوى رجل فى العالم يستعد لجر باخرة تزن 700 طن بأسنانه فى الغردقة
فريدة سيف النصر تستغيث بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة
بعد زواجه من رانيا يوسف.. أحمد جمال عمل مع عادل إمام وتزوج مرتين
اقتصاد

سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت 27-9-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار اليوم السبت 27-9-2025


سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

أقل سعر 


سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي و فيصل الإسلامي.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،  HSBC،قناة السويس، نكست،مصر، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك والتنمية الصناعية وسايب.

