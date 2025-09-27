سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت 27-9-2025

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار اليوم السبت 27-9-2025



سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

أقل سعر



سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي و فيصل الإسلامي.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC،قناة السويس، نكست،مصر، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك والتنمية الصناعية وسايب.