قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة الصرف الصحي بمركز بدر
الله لن يخذلكم .. زوجة الخطيب توجه رسالة عقب تصريحات مدحت شلبي
لاعبة محترمة.. مدربة منتخب الناشئات تكشف تفاصيل خناقة مباراة مصر وغينيا
كوريا الجنوبية تطلب من ترامب التوسط لدى نظيرتها الشمالية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ملتزمون بالحوار وعلى واشنطن إثبات نواياها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نفط برنت يتخطى 70 دولاراً مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ 3 أشهر

نفط
نفط
وكالات


سجل سعر النفط أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط تصاعد الضغوط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا مما يعقّد توقعات صادرات عضو "أوبك+"، فيما أضافت التداولات الخوارزمية زخماً إلى موجة الصعود.

صعد سعر مزيج برنت المرجعي العالمي لتتم تسويته فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، مرتفعاً بنحو 5.2% هذا الأسبوع، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 66 دولاراً. وتبع سعر النفط الأسواق الأوسع صعوداً يوم الجمعة بدعم من بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع، ما بدد المخاوف من تراجع وشيك في الطلب. كما تراجع الدولار، مما جعل السلع المسعرة به أكثر جاذبية.

تطورات جيوسياسية تدعم سعر النفط

تضاعفت مكاسب النفط بدعم من سلسلة تطورات جيوسياسية داعمة. فقد ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تركيا لوقف شراء النفط من روسيا، وقال إنه سيطلب من المجر القيام بالخطوة نفسها، كما انتقد في وقت سابق هذا الأسبوع أعضاء "الناتو" على شرائهم الوقود من منتج "أوبك+".

تزامن ذلك مع تكثيف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة الروسية. وفي الأثناء، حذر دبلوماسيون أوروبيون الكرملين هذا الأسبوع من أن حلف شمال الأطلسي مستعد للرد بقوة كاملة على أي انتهاكات إضافية لمجاله الجوي، بما في ذلك إسقاط الطائرات الروسية، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المحادثات.

نفط سعر النفط روسيا صادرات أوكرانيا الدولار دولاراً ترمب الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

ترشيحاتنا

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الواقعة

بيعاكسوا البنات.. القبض على 4 أشخاص في الإسكندرية

حمد بيكا

لحين صدور قرار المحكمة.. التحفظ على حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

فيديو

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد