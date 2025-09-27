نفط برنت يتخطى 70 دولاراً مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ 3 أشهر



سجل سعر النفط أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط تصاعد الضغوط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا مما يعقّد توقعات صادرات عضو "أوبك+"، فيما أضافت التداولات الخوارزمية زخماً إلى موجة الصعود.

صعد سعر مزيج برنت المرجعي العالمي لتتم تسويته فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، مرتفعاً بنحو 5.2% هذا الأسبوع، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 66 دولاراً. وتبع سعر النفط الأسواق الأوسع صعوداً يوم الجمعة بدعم من بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع، ما بدد المخاوف من تراجع وشيك في الطلب. كما تراجع الدولار، مما جعل السلع المسعرة به أكثر جاذبية.

تطورات جيوسياسية تدعم سعر النفط

تضاعفت مكاسب النفط بدعم من سلسلة تطورات جيوسياسية داعمة. فقد ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تركيا لوقف شراء النفط من روسيا، وقال إنه سيطلب من المجر القيام بالخطوة نفسها، كما انتقد في وقت سابق هذا الأسبوع أعضاء "الناتو" على شرائهم الوقود من منتج "أوبك+".

تزامن ذلك مع تكثيف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة الروسية. وفي الأثناء، حذر دبلوماسيون أوروبيون الكرملين هذا الأسبوع من أن حلف شمال الأطلسي مستعد للرد بقوة كاملة على أي انتهاكات إضافية لمجاله الجوي، بما في ذلك إسقاط الطائرات الروسية، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المحادثات.