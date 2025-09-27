ديانا هشام تكشف حقيقة اختفاء دبلة خطوبتها و شائعة الانفصال

نفت الفنانة ديانا هشام شائعة انفصالها عن خطيبها بعد تدوال صور ظهرت فيها بدون دبلة ، وذلك غير فيديو نشرته علي خاصية ستوري بموقع إنستجرام



قالت ديانا هشام رداً علي سؤال أحد متابعيها بشأن اختفاء الدبلة قائلة :" سقطت في البحر أثناء المصيف بسبب اني فقدت الكثير من الوزن لكن خطيبي مازال معي و لم يحدث أي انفصال".

يذكر أن أعلنت ديانا هشام خطوبتها خلال مارس الماضي

أعلنت الفنانة الشابة ديانا هشام عن خطوبتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورًا من الحفل وعلّقت عليها بعبارة: “اللهم بارك”، وسط تفاعل كبير من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.

ظهرت ديانا هشام في الصور برفقة خطيبها وعدد من الأهل والأصدقاء، كما شاركت مقاطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة، كشفت فيها عن ديكورات منزلها وأجواء الاحتفال التي تميزت بالرقي والبساطة.

حظيت صور الخطوبة بتفاعل واسع من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات من محبيها الذين تمنوا لها السعادة في هذه المرحلة الجديدة من حياتها



كما شاركت ديانا هشام في فيلم سيكو سيكو، وطرحت الشركة المنتجة لـ فيلم سيكو سيكو بطولة الفنانين الصاعدين عصام عمر وطه دسوقى، البوستر التشويقى للفيلم تمهيداً لإطلاقه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم أواخر العام الماضى.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي لا يخلو من التشويق.