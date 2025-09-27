قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تتهم أمريكا بتعطيل دخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ
ديانا هشام تكشف حقيقة اختفاء دبلة خطوبتها و شائعة الانفصال
غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
نفت الفنانة ديانا هشام شائعة انفصالها عن خطيبها بعد تدوال صور ظهرت فيها  بدون دبلة ، وذلك غير فيديو نشرته علي خاصية ستوري بموقع إنستجرام


قالت ديانا هشام رداً علي سؤال أحد متابعيها بشأن اختفاء الدبلة قائلة :" سقطت في البحر أثناء المصيف بسبب اني فقدت الكثير من الوزن لكن خطيبي مازال معي و لم يحدث أي انفصال".

يذكر أن أعلنت ديانا هشام خطوبتها خلال مارس الماضي

أعلنت الفنانة الشابة ديانا هشام عن خطوبتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورًا من الحفل وعلّقت عليها بعبارة: “اللهم بارك”، وسط تفاعل كبير من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.

ظهرت ديانا هشام في الصور برفقة خطيبها وعدد من الأهل والأصدقاء، كما شاركت مقاطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة، كشفت فيها عن ديكورات منزلها وأجواء الاحتفال التي تميزت بالرقي والبساطة.

حظيت صور الخطوبة بتفاعل واسع من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات من محبيها الذين تمنوا لها السعادة في هذه المرحلة الجديدة من حياتها


كما شاركت ديانا هشام في فيلم سيكو سيكو، وطرحت الشركة المنتجة لـ فيلم سيكو سيكو بطولة الفنانين الصاعدين عصام عمر وطه دسوقى، البوستر التشويقى للفيلم تمهيداً لإطلاقه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم أواخر العام الماضى.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي لا يخلو من التشويق.

