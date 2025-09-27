للأيتام وغير القادرين.. توزيع حقائب وأدوات مدرسية على 280 طالبًا بكفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان، حفلاً جديدًا لتوزيع حقائب وأدوات مدرسية على 280 طالبًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، واستمرارًا لدعم الطلاب الأيتام وغير القادرين.

واستهدفت التوزيع قرى القليعة والزعفران والخاشعة 65 وحامول العرب وقليني والسحايت وحامول السعيد بمركز الحامول، وقرى إبشان والكوم الطويل والجرايدة وعزبة فريد علي بمركز بيلا.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، حرص مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ على دعم الطلاب غير القادرين والأيتام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتقديم لهم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت ومع دخول العام الدراسي الجديد ومن خلال مكتبها بالمحافظة حصر الاحتياجات الأساسية للأطفال غير القادرين ومتطلباتهم مع بداية العام الدراسي، ووجدت أن شنطة المدرسة التي تحتوي على أدوات مدرسية متكاملة هي أهم هذه الاحتياجات.