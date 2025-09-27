قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية يعلنها بنك قناة السويس 2025.. الشروط وطريقة التقديم
دور جديد في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يودع الإعلام بكلمات مؤثرة
مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه
الإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر.. ونجاح توليد المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان
لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم
فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
عبدالصمد ماهر

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) وفريق العمل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (UNIATF)، عن فوز جمهورية مصر العربية بجائزة دولية مرموقة ضمن جوائز عام 2025، تقديرًا لجهودها المبتكرة والفعالة في الوقاية من السمنة ومكافحتها.

جاء هذا التكريم خلال الحفل السنوي لتوزيع الجوائز، الذي أقيم على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماع رفيع المستوى الرابع حول الأمراض غير السارية، وذلك في مدينة نيويورك، بمشاركة قادة دوليين وممثلي منظمات أممية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، تسلّم الجائزة نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأضاف «عبدالغفار» أن مصر لم تكتفِ بالحصول على الجائزة فحسب، بل شاركت أيضًا بصفتها رئيسًا مشاركًا في الاجتماع السنوي العاشر رفيع المستوى، الذي عُقد تحت عنوان «تسريع العمل في الوقاية من السمنة وإدارتها» ونُظّم بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية وفريق العمل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة، حيث ألقى الدكتور حساني كلمة افتتاحية في مستهل الاجتماع، أكد خلالها على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة السمنة، باعتبارها أحد أبرز التحديات الصحية عالميًا، مؤكدًا ضرورة تبنّي سياسات متكاملة تشمل الوقاية، والكشف المبكر، والعلاج، والتوعية المجتمعية، لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.

 برامج المسح الصحي الدوري لطلاب المدارس

وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذا التقدير الأممي، للعام الثاني على التوالي، يعكس حجم الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة السمنة، ومن أبرزها برامج المسح الصحي الدوري لطلاب المدارس، والتي شملت عشرات الملايين من الأطفال، وتطوير خدمات التشخيص والعلاج في آلاف الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وتبني سياسات صحية تتضمن التوجه نحو تطبيق ملصقات التغذية الأمامية على المنتجات لتعزيز وعي المستهلك الغذائي، والعمل الجاري على إقرار ضريبة صحية على المشروبات المحلاة بالسكر.

وأكد «عبدالغفار» أن الدولة المصرية تعتبر مكافحة السمنة والأمراض غير السارية أولوية صحية وتنموية، مشددًا على التزام وزارة الصحة والسكان، بمواصلة العمل الوطني، وتعزيز التعاون الدولي، ومشاركة التجربة المصرية كنموذج مُلهم للدول الأخرى لبناء مستقبل أكثر صحة وعدالة للأجيال القادمة.

مصر مكافحة السمنة منظمة الصحة العالمية WHO UNIATF

