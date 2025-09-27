قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إشادة من منظمة الصحة العالمية بجهود المنوفية في مكافحة البلهارسيا

مروة فاضل

 استقبل  الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية  في مكتبه وفد منظمة الصحة العالمية، وذلك في مستهل الزيارة الميدانية التي استهدفت متابعة وتقييم المنظومة الصحية الخاصة بإدارة المتوطنة وجهودها في مكافحة البلهارسيا.

وقد أثنى فريق منظمة الصحة العالمية خلال زيارته على دقة التنفيذ داخل المنظومة الصحية لإدارة المتوطنة بالمنوفية بقيادة الدكتورة زينب الصاوي ، مشيدًا بما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة في هذا الملف الحيوي، ومؤكدًا أن الزيارة كانت مثمرة ورائعة للغاية، وأن الجهود المبذولة تمثل نموذجًا متميزًا في مواجهة الأمراض المتوطنة.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور عمرو مصطفى محمود عرضًا تفصيليًا أمام وفد المنظمة وفريق الوزارة، تناول فيه آليات العمل المطبقة، والنتائج الميدانية، والخطط المستقبلية للقضاء على البلهارسيا، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من الحضور.

وفيما يخص دور مديرية الصحة بالمنوفية  أكد الدكتور عمرو مصطفى  أن هذا النجاح يعكس حرصها الدائم على تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان، والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف القضاء على الأمراض المتوطنة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية الدولة لتحقيق شعار "مصر خالية من البلهارسيا"، بما يعكس التزام المنظومة الصحية بالمنوفية بدعم الجهود الوطنية والعالمية للقضاء على الأمراض المتوطنة وتحسين المؤشرات الصحية على مستوى الجمهورية.

محافظة المنوفية صحة المنوفية منظمة الصحة العالمية المنوفية اخبار محافظة المنوفية

