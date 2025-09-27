وظائف خالية يعلنها بنك قناة السويس 2025.. الشروط وطريقة التقديم

يبحث حديثي التخرج عن الوظائف التي أعلنها بنك قناة السويس عبر حسابه الرسمي على موقع "لينكد إن" عن توفر وظائف شاغرة بفروعه المختلفة داخل مصر، وذلك في إطار سعيه لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب من الحاصلين على المؤهلات العليا، خاصة خريجي كليات التجارة وما يعادلها، لتمكينهم من بدء حياتهم العملية في القطاع المصرفي.

وظائف بنك قناة السويس 2025

مسؤوليات وظائف بنك قناة السويس 2025

تتضمن المهام الوظيفية للوظائف المعلنة ما يلي:

تنظيم فعاليات البيع المتبادل والترويج لمنتجات البنك بين الأفراد والشركات.

تقديم تقارير دورية لرئيس قسم الرواتب التجاري حول الأداء والصفقات الجديدة.

تطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة لتعزيز ربحية البنك وزيادة قاعدة عملائه.

التعاون مع ممثلي شبكة الفروع لتحقيق أهداف البنك الخاصة بالرواتب.

تطبيق استراتيجيات الرواتب التجارية والتوسع في قاعدة العملاء.

تنفيذ خطط البنك لاستقطاب عملاء التجزئة وزيادة حصته في السوق.

إدارة مبادرات استقطاب العملاء الجدد أو إعادة تنشيط العملاء غير النشطين.

متابعة مديري الرواتب من خلال زيارات ميدانية منتظمة وإنشاء قاعدة بيانات للعملاء المحتملين.

إدارة الحسابات الجديدة بما يتماشى مع تفضيلات العملاء.

تعزيز العلاقات مع عملاء التجزئة خاصة في القطاعات الكبرى والمؤسسات الرائدة.



طريقة التقديم بوظائف بنك قناة السويس 2025

يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة من بنك قناة السويس الدخول على الصفحة الرسمية للبنك على موقع لينكد إن، ثم إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم عبر المنصة، تمهيدا للتواصل مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وبذلك يواصل بنك قناة السويس دوره في دعم الكوادر المصرفية الشابة، وفتح المجال أمام الخبرات المتميزة للانضمام إلى فريق عمله، بما يعزز من خططه التوسعية في السوق.

الشروط المطلوبة للتقديم بوظائف بنك قناة السويس 2025

حدد البنك مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

التمتع بمهارات قوية في القيادة والتواصل والتفاوض.

إجادة مهارات التخطيط وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

القدرة على التفكير الاستراتيجي والابتكار.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.

إتقان مهارات استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات المصرفية.

الحصول على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو تخصص ذي صلة.

امتلاك خبرة مصرفية لا تقل عن 15 عاما، مع تركيز على إدارة الرواتب.