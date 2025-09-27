كيفية التقديم على العمرة بشكل إلكتروني

يبحث راغبي آداء العمرة عن كيفية التقديم عليها بشكل الكتروني، والتي أطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة تحت اسم "نسك عمرة"، تتيح للمعتمرين من خارج المملكة التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة، وحجز الخدمات المتعلقة برحلتهم دون الحاجة إلى أي وسيط.

خدمة "نسك عمرة"

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتيسير رحلتهم بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ما الذي توفره خدمة "نسك عمرة"؟

الخدمة تمنح الراغبين في أداء العمرة إمكانية اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة تشمل:

التأشيرة الإلكترونية.

الإقامة في الفنادق بمكة والمدينة.

المواصلات الداخلية.

الجولات الإثرائية.

التأمين الصحي والخدمات المساندة.

كما تتيح المنصة تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر، وتدعم سبع لغات مختلفة، بجانب تكاملها مع الأنظمة الحكومية، بما يضمن تجربة رقمية موحدة وسلسة.

وتتوفر كذلك خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الفئات، مع إتمام جميع الإجراءات إلكترونيا حتى استلام التأشيرة عبر البريد الإلكتروني.

خطوات التقديم عبر منصة "نسك عمرة"

1. التسجيل في المنصة: الدخول إلى منصة نسك الإلكترونية واختيار "التقديم على التأشيرة".

2. تحديد الجنسية: اختيار الدولة ثم تحديد نوع التقديم سواء عبر التأشيرة المباشرة أو من خلال باقة معتمدة.

3. إدخال البيانات: تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

4. اختيار الباقة (اختياري): حال اختيار التقديم عبر باقة، يتم تحديد مزود خدمة معتمد ونوع الباقة المناسبة.

5. تجهيز المستندات: وتشمل جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر، صورة شخصية بخلفية بيضاء، شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية، تذكرة عودة مؤكدة، حجز فندقي بمكة والمدينة أو ضمن باقة إقامة، بالإضافة إلى تأمين صحي يغطي فترة الإقامة.

6. دفع الرسوم: سداد رسوم التأشيرة إلكترونيا باستخدام البطاقة البنكية.

7. استلام التأشيرة: بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، تصل التأشيرة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمعتمر.

خيارات أخرى متاحة

إلى جانب خدمة "نسك عمرة"، يمكن للراغبين أداء المناسك عبر الوكلاء المؤهلين في بلدانهم، والذين يمكن التعرف عليهم أيضا من خلال المنصة.

وتؤكد وزارة الحج والعمرة أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات العمرة، وتفتح المجال أمام استضافة أعداد أكبر من المسلمين حول العالم، مع توفير تجربة ميسرة وثرية تعكس اهتمام المملكة بتعزيز راحة ضيوف الرحمن.