شايله المعروف.. تفاصيل خلافة سيد عبد الحفيظ للخطيب ومستقبله في الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، عن موقفه من الترشح في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ورحل عبد الحفيظ، عن منصب مدير الكرة بالأهلي في شهر أغسطس لعام 2023، قبل أن يجتمع مؤخرا مع محمود الخطيب، رئيس النادي، دون الكشف عما تمت مناقشته في اللقاء الذي دار بالنادي.

وقال سيد عبد الحفيظ ، في تصريحات تليفزيونية: "قد يكون لدي نية للترشح في انتخابات المقبلة للنادي الأهلي".

وأضاف: "لن أكون يوما ما مشكلة للنادي الأهلي، بل يجب أن أكون حلا لمشكلة فأنا حصلت على الكثير من النادي الأهلي".

واصل: "أحفظ المعروف دائما ولا أنسى ما يحدث معي، محمود الخطيب أخ أكبر بالنسبة لي وهو من وضعني في منصب مدير الكرة بالأهلي وخلافي دائما يكون بناء على وجهات النظر والرؤية في وقت ما ".

وتابع سيد عبد الحفيظ: أنا مخرجتش من النادي الأهلي ، بقالي 36 سنة في الاهلي ومعنديش شغف لحاجه تانية غير النادي.

أردف سيد عبد الحفيظ قائلا: انا عاوز مدرب يكون فيه شطارة وشخصية، ولا يفرق معايا المدرسة أو الـ CV مش مهم عندي، لأنه لما يكسب ماتشين هيتحط في مكانة عالية .. فأنا محتاج شخصية وشطارة فنية ويقدر يفرض شخصيته على اللاعبين، ولو توفرت السمات دي يبقى تمام.

وقال سيد عبد الحفيظ أيضا: فيه واحد موجود اللى هو كابتن وليد صلاح الدين وعامل شغله على أكمل ما يكون وعجبنى شغله جدا بالمناسبة، وأنا مش ملم بكل التفاصيل عشان أقول قرار معين.

وأتم: اليومين اللي فاتوا، وهنا في قناة MBC، كان الموضوع الخاص بالكابتن محمود الخطيب، مضيفا: لما تشكك في المرض.. ده النقص في أبهى صوره وحتى التبرير بعدها، قال أصل احنا بنهدي الدنيا، هو انت كده بتهدي الدنيا؟ العمر اللي باقي ميستحملش صراعات ولا تشكيك في صحة بني آدم.

ووجه سيد عبد الحفيظ ، رسالة إلى مدحت شلبي قائلا: كونك إنك تبقي عزيز وغالي وأنت مش موجود.. أحسن بكتير جدًا من إنك تبقى بلا قيمة وأنت موجود.

واختتمت سيد عبد الحفيظ حديثه قائلا: الخطيب أول من وضعني على الطريق لكي أكون مدير كرة.. وأنا بشيل المعروف ومش بنسى اللي بيحصل معايا والخطيب بالنسبالي أخ أكبر.