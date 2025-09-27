كرنفال عالمي يضيء معبد الكرنك احتفالاً بيوم السياحة .. شاهد

في مشهد مهيب جمع بين سحر التاريخ وروح الحاضر، تحولت ساحة معبد الكرنك بالأقصر إلى كرنفال عالمي احتفالاً بيوم السياحة العالمي، وسط عروض فنية مبهرة واستقبال مميز للسائحين بالورود.

الاحتفالية الكبرى حضرها المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والثقافية والسياحية، من بينهم مسؤولو الآثار والسياحة والتعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلي غرفة شركات السياحة ولجنة تسويق السياحة الثقافية، وقصر ثقافة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة الرعاية الصحية.

وخلال جولته بين السائحين، أكد المحافظ أن الموسم السياحي الحالي يبشر بانتعاشة قوية، مشيراً إلى الجهود المبذولة في تطوير الطرق والتشجير ورفع مستوى النظافة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للعاملين المتعاملين مع السياح مثل سائقي الحناطير لضمان خدمة راقية وتجربة فريدة للزائر.

كما أعلن عن خطة شاملة لرفع كفاءة ساحة معبد الكرنك والحفاظ على رونقها الحضاري بما يتناسب مع مكانة الأقصر كعاصمة عالمية للسياحة.

وفي كلمة موجهة للزوار، رحب المحافظ قائلاً:

"الأقصر بيتكم الثاني.. هنا بين آثار الأجداد ستجدون دفء الإنسانية وروعة التجربة السياحية التي لا تُنسى."

السائحون بدورهم أعربوا عن انبهارهم بالاحتفال، حيث أكدت سائحة إسبانية أن الحفاوة كانت استثنائية بين جدران الكرنك العريقة، فيما وصف سائح ألماني الأجواء بأنها "مدهشة والتنظيم على أعلى مستوى".

لتبقى الأقصر ـ كما قال الحاضرون ـ مدينة تنبض بالحياة، وتفتح ذراعيها للعالم بتراثها العريق ودفء إنسانها.

