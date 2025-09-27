قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية يعلنها بنك قناة السويس 2025.. الشروط وطريقة التقديم
دور جديد في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يودع الإعلام بكلمات مؤثرة
مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه
الإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر.. ونجاح توليد المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان
لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم
فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كرنفال عالمي يضيء معبد الكرنك احتفالاً بيوم السياحة .. شاهد

كرنفال عالمي يضيء معبد الكرنك احتفالاً بيوم السياحة
كرنفال عالمي يضيء معبد الكرنك احتفالاً بيوم السياحة
شمس يونس

في مشهد مهيب جمع بين سحر التاريخ وروح الحاضر، تحولت ساحة معبد الكرنك بالأقصر إلى كرنفال عالمي احتفالاً بيوم السياحة العالمي، وسط عروض فنية مبهرة واستقبال مميز للسائحين بالورود.

الاحتفالية الكبرى حضرها المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والثقافية والسياحية، من بينهم مسؤولو الآثار والسياحة والتعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلي غرفة شركات السياحة ولجنة تسويق السياحة الثقافية، وقصر ثقافة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة الرعاية الصحية.

وخلال جولته بين السائحين، أكد المحافظ أن الموسم السياحي الحالي يبشر بانتعاشة قوية، مشيراً إلى الجهود المبذولة في تطوير الطرق والتشجير ورفع مستوى النظافة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للعاملين المتعاملين مع السياح مثل سائقي الحناطير لضمان خدمة راقية وتجربة فريدة للزائر.

كما أعلن عن خطة شاملة لرفع كفاءة ساحة معبد الكرنك والحفاظ على رونقها الحضاري بما يتناسب مع مكانة الأقصر كعاصمة عالمية للسياحة.

وفي كلمة موجهة للزوار، رحب المحافظ قائلاً:
"الأقصر بيتكم الثاني.. هنا بين آثار الأجداد ستجدون دفء الإنسانية وروعة التجربة السياحية التي لا تُنسى."

السائحون بدورهم أعربوا عن انبهارهم بالاحتفال، حيث أكدت سائحة إسبانية أن الحفاوة كانت استثنائية بين جدران الكرنك العريقة، فيما وصف سائح ألماني الأجواء بأنها "مدهشة والتنظيم على أعلى مستوى".

لتبقى الأقصر ـ كما قال الحاضرون ـ مدينة تنبض بالحياة، وتفتح ذراعيها للعالم بتراثها العريق ودفء إنسانها.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر اليوم العالمى للسياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

مسيرات تخترق الدنمار

رصد طائرات بدون طيار جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

طائرة مسيرة

جدار المسيّرات الأوروبي والقرض الضخم.. خطوة غير مسبوقة في دعم أوكرانيا

الحرب الأوكرانية

النفط الروسي تحت النار .. محطة ضخ في تشوفاشيا تتوقف عن العمل بعد هجوم أوكراني

بالصور

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد