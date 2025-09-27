أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، يوسف أبو كويك، أن القصف الإسرائيلي يتواصل بشكل مكثف على معظم مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مدينة غزة تحديدًا تتعرض لقصف عنيف، إلى جانب شمال القطاع والمناطق الغربية التي كان يُعتقد أنها آمنة.

وأضاف أن الاحتلال يستهدف تلك المناطق بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وسط حالة من الدمار الواسع.

مجزرة مروعة في النصيرات واستهداف نازحين

وأشار أبو كويك، إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يأوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين على الأقل، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض حتى الآن، في ظل صعوبة الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.

ثلاثة شهداء في الزوايدة وقصف متواصل لمناطق الوسطى

كما قصف جيش الاحتلال بناية سكنية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، في استمرار لنهج استهداف المنازل السكنية في المناطق المأهولة.

مدينة غزة تحت النار: استهداف للأحياء المكتظة

أكد أبو كويك أن مدينة غزة تشهد قصفًا مكثفًا طال أحياءً عديدة، أبرزها:

حي الصبرة

مخيم الشاطئ

الشيخ رضوان

حي النصر

شارع الحجر في حي التفاح

وقد أسفر هذا القصف عن استشهاد ستة فلسطينيين في الشاطئ والصبرة، وعشرة آخرين في التفاح جراء استهداف منزل مأهول.

توغل بري ومدرعات مفخخة في قلب غزة

أوضح المراسل أن قوات الاحتلال دفعت بمدرعات مفخخة في منطقة النفق، وتوغلت بعمق داخل مدينة غزة، في تطور ميداني خطير يعكس تصعيدًا جديدًا في العمليات العسكرية.

انهيار المنظومة الصحية واستمرار المعاناة الإنسانية

شدّد أبو كويك على أن المنظومة الصحية في القطاع تعاني شللًا شبه كامل، نتيجة القصف المستمر ونقص الإمدادات الطبية، في وقت تتزايد فيه أعداد الضحايا والجرحى.

وفي ظل استمرار العدوان، أشار أبو كويك إلى أن حركة النزوح من مدينة غزة تراجعت، إذ يفضل الكثير من الأهالي البقاء في منازلهم رغم المخاطر، بينما عاد بعض الشبان إلى الأحياء المتضررة للاطمئنان على ممتلكاتهم تحت وطأة القصف المستمر.