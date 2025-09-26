رانيا يوسف تخطف الأنظار برفقة زوجها بإطلالة راقية.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة رانيا يوسف برفقة زوجها خلال حضورهما إحدى المناسبات.





إطلالة رانيا يوسف

تألقت رانيا يوسف في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الموف الذي كشف عن رشاقتها.

تزينت رانيا يوسف بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.





ومن الناحية الجمالية، بدت رانيا يوسف بخصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.