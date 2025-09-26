قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟
ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم
أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
مرأة ومنوعات

داليا البحيري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

داليا البحيري
داليا البحيري
هاجر هانئ

حرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


إطلالة داليا البحيري

خطفت داليا البحيري الأنظار في الصور بإطلالة راقية كعادتها كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة اتسم باللون البيبي بلو اللامع.

انتعلت داليا البحيري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية.

ومن الناحية الجمالية، بدت داليا البحيري بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

داليا البحيري إطلالة داليا البحيري صور داليا البحيري

