داليا البحيري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

حرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة داليا البحيري

خطفت داليا البحيري الأنظار في الصور بإطلالة راقية كعادتها كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة اتسم باللون البيبي بلو اللامع.

انتعلت داليا البحيري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية.

ومن الناحية الجمالية، بدت داليا البحيري بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.